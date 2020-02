Bežkovanie vylepší tlak a posilní srdce. Kĺzavý pohyb dá však telu ešte oveľa viac

Sú však prípady, kedy sa aj bežky oplatí nechať doma. Ako zbytočne neriskovať a užiť si pohyb, radí telovýchovná lekárka

Odborníci v tom majú jasno, bežkovanie je jeden z najzdravších športov. Pohyb v prírode poteší usedené chrbty, kĺby a výborne sa vám vyčistí hlava. Navyše na bežkovanie nájdete vhodný terén skôr ako na zjazdové lyžovanie, rovnako potrebujete aj menej snehu. Čo si pri kĺzavom pohybe precvičíte a na čo si treba dávať pozor?

Lepšie ako beh

„Kĺzavý pohyb je ideálny nielen pre bedrové, ale i kolenné kĺby. Určite je šetrnejší aj ako klasický beh, pri ktorom musia kĺby tlmiť nárazy pri dopadnutí na terén. Pri bežkovaní sa im vyhnete,“ začína vymenúvať pozitíva ideálnej športovej aktivity telovýchovná lekárka MUDr. Alena Urvayová. „Primerane zaťažujete oporno-pohybový systém, čím sa aktivuje srdcovo-cievny a dýchací systém i centrálna nervová sústava.“ Vďaka kombinovanej práci nôh a rúk má bežkovanie veľkú dynamiku. Ako vytrvalostná aktivita je ideálna na boj s nadváhou a s tukovými vankúšikmi. Pozitívne vplýva aj na vysoký krvný tlak, srdcovú frekvenciu či okysličenie krvi. Tohto zimného športu sa nemusíte vzdať ani pri problémoch s kŕčovými žilami.

VIDEO: Rotácia panvy posilní chrbát, brucho i bránicu. Cvičte s fyzioterapeutkou

Pre každého

Pri bežkovaní sa posilňuje väčšina veľkých svalových skupín. Precvičíte si dolné končatiny, sedacie svaly, posilníte chrbtové svalstvo, paže i ramenné kĺby. Zároveň pôsobíte proti svalovej nerovnováhe, keďže záťaž nie je jednostranná. Zlepší sa i vaša koordinácia. Bežkovanie je skutočne pre každého.

Aj boľavé kĺby sa musia hýbať. Aký pohyb im prospeje, radí lekárka

V podstate neexistuje ochorenie, ktoré by vám zabránilo vybehnúť na lyže. „Treba myslieť na to, že ak máte vysoký krvný tlak, v chladnom počasí sa prirodzene zvyšuje. Ale nemusíte sa vzdať bežkovania, len sa musíte adaptovať,“ približuje odborníčka. „Pri väčšine chronických ochorení už viete, ako sa organizmus správa, stačí dodržať predpísanú liečbu, viete, ako sa zariadiť a problémom predchádzať. Rovný nenáročný terén vyhovuje takmer každému.“

Priedušky držte v teple

Bežky nechajte doma len v prípade akútnych zápalov. „Každý šport potrebuje celého človeka. Ak ste si zaplatili pobyt na horách a zrazu sa objaví napríklad bronchitída, teda zápal priedušiek, radšej zostaňte vnútri. Choroba potrebuje stálu teplotu a hoci si poviete, že vzduch je čistý, bežkovanie v chlade sa môže skončiť laryngitídou alebo spazmom dýchacích ciest,“ upozorňuje telovýchovná lekárka. Aj keď sa vyberiete na lyže v stopercentnom stave, vždy sa dobre oblečte. Ideálnych je niekoľko vrstiev. Základ je funkčná termobielizeň, ktorá je príjemná na kožu. „Funkčné dnes nájdete aj ponožky. Kompresné, ktoré masírujú, udržujú teplo a pomáhajú chodidlo udržať v ideálnom postavení,“ radí doktorka Alena Urvayová.

Nemusíte behať polmaratón, aby ste boli zdraví. TOP 5 športov pre každého

Čoho sa napiť

Ani v zime nezabúdajte na pitný režim. Ideálny je teplý nápoj, nie však horúci. „Príliš vysoká teplota spôsobuje prekrvenie a následné lokálne alebo celkové podchladenie. Ideálna teplota by sa mala pohybovať od 20 do 25 stupňov Celzia. Vhodné sú takzvané energeticko-rehydratačné nápoje, môžu byť teda o niečo sladšie,“ hovorí odborníčka o tom, čo piť pri bežkovaní. „Pitný režim okrem iného zabezpečí lepší prietok krvi v jednotlivých svaloch.“ Určite nepite ani si neprilievajte do termosky alkohol. Alkoholické nápoje negatívne vplývajú na činnosť centrálnej nervovej sústavy, zhoršujú koncentráciu a nekriticky zvyšujú odvahu. Snažíte sa zvládnuť to, na čo nie ste pripravení.

Trápia vás svalové kŕče? Banán pred tréningom vás nezachráni

Rozcvička zlepší výkon

„Strečing je povinný úvod na začiatku každého pohybu. Organizmus musíte rozpumpovať. Otvoria sa tak cievy, začnú pracovať svaly a v teple, ktoré pri rozcvičovaní vznikne, im to ide oveľa ľahšie,“ zdôrazňuje Alena Urvayová. „Strečing skvalitní priebeh celej pohybovej aktivity. Spomeňte si, akú stuhnutosť niekedy cítite ráno, kým urobíte prvé kroky, nieto ešte pred športovým výkonom.“

Okuliare nielen v lete

Počas slnečného dňa nezabudnite nielen na pleťový krém s ochranným UV filtrom, ale ani na slnečné okuliare. Ťažkosti vám môže spôsobiť odraz lúčov od snehu. Bez okuliarov sa môžu citlivejší ľudia vrátiť z bežkovania s podráždenými, boľavými očami. Ide o takzvanú snežnú slepotu. Väčšinou sa stav zlepší po dvoch, troch dňoch. Počas jasných zimných dní môžu byť oči vystavené až stonásobne silnejšiemu pôsobeniu UV žiarenia ako počas priemerného letného dňa.

Čítajte aj: