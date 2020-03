Dokonalá postava za 20 minút? TAKTO ju zaručene získate!

Snažíte sa schudnúť? Bez úpravy vášho jedálneho lístka to jednoducho nepôjde. Ak však chcete tento proces urýchliť, vsaďte na vysoko intenzívny tréning.

Vypracovať telo do dokonalosti vám pomôže iba svedomitý tréning.

Ak túžite po najlepších výsledkoch čo v najkratšom čase, vysoko intenzívny tréning je presne pre vás. Pri striedaní maximálnej a nízkej intenzite cvičenia, začnete chudnúť takmer okamžite. Na to aby ste schudli nemusíte behať denne vyše hodinu.

Tri 20-minútovky

Aby ste mohli zapojili do cvičenia čo najviac svalov, ale zároveň nepreťažovali telo jednostranne, ideálne je rozvrhnúť si cvičenie do troch dní týždenne. Každý z týchto 3 tréningov by mal trvať 20 minút.

Celé telo

Pri posilňovaní celého tela myslite pri výbere cvikov stavte na tie, ktorými precvičíte čo najviac partií. Nezabúdajte na cviky zamerané na stred tela, zadok, nohy, chrbát či ruky. Nepodceňujte najmä posilňovanie svalov chrbta. Tie majú na svedomí celkové držanie tela, váš vzhľad, no a v neposlednom rade aj váš zdravotný stav. Na pravidelné precvičenie chrbta by nemali zabúdať najmä ľudia, ktorí majú sedavé zamestnanie.

