Fitness bomba väčšia ako HIIT: Sexi telo vám v 2020 vymaká ,,AMRAP“! Prečo ju skúsiť?

Je tu ďalšia skratka, ktorá sa ocitne vo vašom workout slovníku. Výzva do boja s časom. Výzva pre vašu fyzickú, ale aj mentálnu silu. Dáte to?

Cross fitu prepadli jeho nadšenci pre prekračovanie vlastných hraníc. Učí človeka vnímať a rozumieť vlastnému telu, učí ho vnímať, koľko sily má a ako ju rozloží, aby zvládol vymedzený čas tréningu.

Budete ju milovať a tuky nenávidieť

AMRAP (As many rounds as possilble) vás vyzýva urobiť toľkých opakovaní a sérií, koľko je len pre vás možných, kým neodbije gong, no tu si dĺžku tréningu a dobu odpočinku stanovíte sami. AMRAP nekombinuje intervaly intenzívneho výkonu a odpočinku ako už dobre známy tréning HIIT.

Stratégia je len na vás

Podľa trénerov je AMRAP v podstate vašim osobným tréningovým vzorcom. Môžete si doň zapojiť rôzne cviky, rôznu záťaž a vymedziť vždy čas, ktorý bude pre vás výzvou, a to podľa vlastných cieľov. Napríklad si stanovíte dobu 15 minút počas ktorých budete robiť angličáky a drepy. Koľko dáte?

Najväčšia výhoda – nestratíte motiváciu!

Podľa šampiónov tohto druhu športu a vytrvalostných trénerov, vás rýchlo kondične vystrelí. Perfektná metóda pre sledovanie vášho progresu! A práve to je to, čo vás bude neustále držať motivovaných.

Prinesie vám najmä lepšiu výdrž a aeróbnu kondíciu. Dôležité je však poznať správnu techniku každého cviku. Aj keď je čas vašim súperom, stále platí že kvalita je dôležitejšia než kvantita, aby ste sa vyhli zraneniam. Znížte si hmotnosť záťaže, pokiaľ cvičíte s náčiním. Neskôr môžete určite očakávať pokroky aj po silovej stránke.

TOP po decembrovom koláčikovaní

Po sviatočnom leňošení a rozmaznávaní ho určite oceníte. Intenzívna makačka za krátky čas = veľký úbytok kalórií a tuku. Tréning s vysokou intenzitou zvyšuje spotrebu kyslíka čo vedie k spaľovaniu aj po ukončení cvičenia. AMRAP je v tomto smere veľmi efektívny.

Dobré vedieť pri zostavovaní tréningu:

1. Stanovte si cieľ - dni precvičenia vrchnej časti tela, deň pre spodnú časť, kardiodeň pre kondíciu alebo máte čas na celotelový tréning?

2. Cviky rozvrhnite do 15 minút. Tento čas je potrebný a zároveň postačí na to, aby ste zvyšovali kapacitu a spaľovali počas celého tréningu aj po ňom.

3. Ak si všimnete, že cvikom uberáte na kvalite, čo nie je dobré, plán tréningu znova prehodnoťte, znížte záťaže alebo počty opakovaní.

VIDEO: Skúste základné cviky

Zdroj: Instagram/alexisbodywork