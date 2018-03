FOTO: 3 cviky na chrbticu a prvá pomoci pri seknutí

Každý pohyb sa počíta, vrátane chôdze. Pravidelné cvičenie vám pomôže znížiť riziko vyskočenia platničiek a ischiasu, lebo spomaľuje vekom podmienenú degeneráciu platničiek a zároveň posilňuje chrbtové svalstvo.

Pri ischiase pomôže jednoduchý cvik, ak vám telo dovoľuje urobiť ho bez bolestí. Ľahnite si na kraj vyššej postele tak, že hlava, trup a zadok sú na lôžku, nohy, ani stehná, už nie. Nohy sa nemajú dotýkať podlahy. Potom jednu nohu skrčte a pritiahnite si ju za koleno rukami až k bruchu, druhá noha visí voľne dolu. Jemne podvihnite koleno vyvesenej nohy, chvíľku podržte, potom sa zhlboka nadýchnite, vydýchnite a nohu opäť voľne vyveste. Toto zopakujte niekoľkokrát, potom nohy vymeňte.

VIDEO: Chrbát uvoľní rotácia. Takto má správne vyzerať

Ak to zvládnete, mali by ste sa po docvičení cítiť oveľa lepšie, stuhnuté svaly by mali povoliť a bolesť ustúpiť. Žiadnu ďalšiu liečbu už netreba, do dvoch-troch dní by ste mali byť v poriadku.

Ak ste nezvládli vyvesenie nohy z postele bez bolesti a nebolo možné tento typ relaxácie odcvičiť, môže ísť o diskopatiu, poškodenie platničky. Pravdepodobne budete potrebovať vyšetrenie u lekára.

Priťahovanie kolena k hrudníku

Tento cvik zlepší pohyblivosť dolnej časti chrbtice.

Ľahnite si na zem na chrbát, pod krk si dajte napríklad zrolovaný uterák, pokrčte kolená, chodidlá sú na zemi. Bradu jemne zastrčte. Pritiahnite jedno koleno k hrudníku a chyťte ho oboma rukami. Pomaly priťahujte viac, ale iba kým je to pohodlné. Vydržte 20 až 30 sekúnd, hlboko dýchajte. Opakujte ešte 3-krát, nohy vystriedajte.

►►► FOTO: Trénerka Zora Czoborová vám ukáže, ako si uvoľniť chrbát

Pretiahnutie chrbta

Zdroj foto: Shutterstock.com

Ľahnite si na brucho, podoprite sa o zohnuté predlaktia, krk držte natiahnutý. Potom začnite prehýbať chrbát tak, že sa začnete zapierať o ruky, predlaktia sú stále na zemi, plecia dvíhate. Krk máte stále natiahnutý. Ako sa ťaháte nahor, mali by ste cítiť jemné napätie v brušných svaloch. V hornej polohe vydržte asi 5 až 10 sekúnd, dýchajte. Potom sa vráťte do východiskovej polohy. Cvik opakujte 10-krát.

Séria VIDEOtréningov pre zdravú chrbticu:

