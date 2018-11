FOTOtréning: Cítite chrbát? Posilňujte therabandom. Zabrať dostane zadok i stehná

Máte už theraband? Vďaka odporu, ktorý pružný pás vyvíja, si výborne posilníte celé telo. Zacvičte si s trénerkou Luciou Medekovou.

Pružný pás schováte aj do vrecka, pomôže vám však precvičiť celé telo.Autor: Laura Witteková

Paže, chrbát, boky i zadok si precvičíte vďaka jednoduchej pomôcke, ktorú schováte aj do vrecka. Využiť môžete ešte príjemné počasie a pokojne si dopriať tréning na čerstvom vzduchu. Výhodou therabandu je nielen skladnosť, ale i cenová prístupnosť a všestrannosť.

Ak nemáte chuť posilňovať problematické partie, zamerajte sa na chrbát, ktorý si s pružným pásom výborne natiahnete. Zostavu pripravila trénerka Golemclubu Lucia Medeková. Pri výbere therabandu nezabúdajte, že farba symbolizuje silu odporu.

Foto: Laura Witteková

Postavte sa do mierneho stoja rozkročného do stredu therabandu, konce chyťte do rúk. Vystrite chrbát, plecia ťahajte nadol. S výdychom pritiahnite predlaktie k telu. Päste tiež vytočte k trupu, lakte držte pri tele. Posilňujete biceps. Opakujte 20-krát.

