FOTO: Sparing partner vám zlepší výkon. Je dôležitejší ako pekné počasie

Nechce sa vám ísť behať? Máte tréningovú krízu? Zachrániť vás môže partner alebo kamarátka

Priatelia sú pri športovaní výbornou motiváciou. Musíte mať chuť hýbať sa, ale správny sparing partner vás do fitka či na bežeckú trať dotiahne aj v čase krízy. Nemeckí odborníci skúmali vzorku 2500 ľudí a až 68% z nich si myslí, že práve kamaráti či partneri stoja za ich športovými výkonmi. Dvojnásobne to platí u ľudí do 30 rokov. Správny sparing partner je podľa výskumu dôležitejší ako pekné počasie. A keďže počasie nie je ideálne, treba sa obklopiť aktívnymi priateľmi, aby ste cez zimu nepodľahli leňošeniu a jedlu.

Pomôže aj virtuálny súper

Nespomenuli ste si vo svojom okolí na nikoho, kto by mal záujem o rovnaký šport ako vy? Na univerzite v Michigane vyskúmali, že motivačne pôsobí aj virtuálny partner. Mladé športovkyne rozdelili do dvoch skupín. Prvá trénovala na stacionárnom bicykli sama, druhá mohla porovnávať svoje výsledky s virtuálnym sparing partnerom, počítačom. A práve tie vydržali trénovať dlhšie a podali aj lepší výkon. Na športoviská sa vo dvojici vyberú aj známe hollywoodske tváre. Niekto si zvolí životného partnera, iný kamaráta. Dôležité je, aby bola radosť z pohybu vzájomná.

