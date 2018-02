Hrdinstvo bokom! Športovať chorí sa nevypláca. Dokedy?

Kašlete, smrkáte, začína vás bolieť hrdlo. Nehrňte sa do fitka a nesnažte sa splniť za každú cenu svoj tréningový plán. Ostaňte radšej v posteli.

Obyčajná nádcha aj ľahké prechladnutie signalizujú, že váš imunitný systém bojuje s mikroorganizmami, ktoré môžu vyvolať vážnejšie ochorenie.

Dvojnásobná záťaž

Šport, podobne ako choroba, znamená pre imunitný systém veľkú záťaž. Srdce a svaly musia pracovať intenzívnejšie ako inokedy, stúpajú nároky na krvný obeh a srdcovú frekvenciu.

Ak športujete, hoci sa už cítite unavene a zle, dvojnásobná záťaž dostáva vaše telo a imunitu do stresu. Nemôže totiž bojovať zároveň s chorobou aj s námahou vyvolanou športom. Keď sa priveľa imunitných buniek zamestnáva regeneráciou po športovaní, nemajú šancu brániť vás proti škodlivými mikróbmi. Tie sa môžu dostať až do krvného riečiska a v najhoršom prípade do srdca. Dôsledkom môže byť zápal srdcového svalu.

Vrcholoví aj rekreační športovci

Na športovanie počas choroby by si mali dať pozor najmä výkonnostní športovci. Ak sa venujete extrémnym športom, napríklad maratónskemu behu, môže vás zlomiť aj malé prechladnutie. Nepodceňujte ho. Keď ste uprostred tréningovej fázy, poraďte sa s odborným lekárom, do akej miery môžete trénovať.

Športujete rekreačne? Ak smrkáte alebo ste mierne prechladnutí, smiete sa venovať ľahšej pohybovej aktivite, napríklad nordic walkingu či dlhšej prechádzke na čerstvom vzduchu. Zabudnite však na intenzívny intervalový či vytrvalostný tréning. Dbajte na vhodné oblečenie a dostatok tekutín. Po tréningu sa čo najskôr osprchujte a prezlečte do suchého odevu.

Vymeňte telocvičňu za posteľ

Ak vás však už bolí hrdlo, vymeňte tenisky za teplé ponožky a ostaňte v posteli. Bolesti hrdla môžu znamenať len neškodné prechladnutie, ale aj zápal krčných mandlí spôsobených baktériami. V posteli ostaňte bezpodmienečne aj pri horúčke. Nebezpečenstvo je veľké, lebo váš imunitný systém nedokáže pri veľkej záťaži dostatočne s chorobou bojovať. Škodlivé mikroorganizmy potom môžu napadnúť srdce, pečeň, obličky či pľúca.

Kedy konečne?

Po nádche či prechladnutí sa môžete vrátiť do telocvične alebo do lesa vtedy, keď doznejú symptómy a vy sa už cítite fit. Ak ste však prekonali horúčku alebo infekciu, pri ktorej ste museli brať antibiotiká, buďte opatrní. Železné pravidlo znie: Nešportujte približne taký čas, aký ste ich užívali. V každom prípade sa poraďte s lekárom.