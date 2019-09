Hviezdne tréningy! Čo je za krivkami NAJ ženy sveta a ako maká mamička Eva Longoria?

Obdivujete krivky hollywoodskych herečiek? Tieto nehladujú, ale milujú pohyb. Čím vás prekvapí Hilary Swank či Jessica Biel?

Dvojnásobná držiteľka Oscara Hilary Swank (45) dá svojmu telu vo fitku skutočne zabrať. Cvičenie je pre ňu rovnakou vášňou ako herectvo. Svoju dobrú kondíciu predviedla pred rokmi vo filme Million Dollar Baby, kde si zahrala boxerku. Vtedy trénovala päť hodín denne. Cvičeniu zostala verná. Už roky si udržuje nezmenenú, štíhlu postavu. Na to, aby ste vydržali pri cvičení má jeden trik, musíte si nájsť sparing partnera. V tréningu sa tak posuniete ľahšie ďalej. Vo fitku dokáže neuveriteľné kúsky a to visí na TRX a v ruke má kettlebell.

Multifunkčná

Zdroj: Instagram@hilaryswank

Šport, ktorý nemá Jessica Biel (37) rada, by ste asi ani nenašli. Jej najobľúbenejším kardio tréningom je beh. Rada v ňom strieda pokojnejšie tempo so šprintom. S priateľmi si rada zahrá volejbal aj futbal. S manželom a synom si nájdu čas na turistiku. A kondíciu si udržuje vo fitku vďaka kruhovému a plyometrickému cvičeniu. Pohyb vraj potrebuje k tomu, aby prežila. To, že robí mlynské kola od radosti, teda neprekvapuje. Jessica sa gymnastike venovala od šiestich rokov. Dokázali by ste to?

Krivky z fitka

Zdroj: Instagram@jessicabiel

Herečka Eva Longoria (44), ktorú preslávil najmä seriál Zúfalé manželky mala vždy k pohybu blízko. „Bola som drobná, ale rýchla,“ hovoria s úsmevom. V minulosti prepadla najmä v joge, vďaka ktorej získala výbornú ohybnosť. Pravidelne však skákala aj na švihadle a posilňovala vo fitku. Svoje prvé dieťa porodila pred vyše rokom a po štyridsiatke, do formy sa však vrátila bez problémov. Ako sa jej to podarilo? „Žila som zo vzduchu,“ vtipkovala v rozhovore pre Us Weekly. Formu si vybudovala pod dohľadom trénera Granta Robertsa a vo fitku naozaj máká.

Tanec musí byť

Zdroj: Instagram@evalongoria

Balet, ktorému sa najkrajšia žena sveta venovala v detstve, sa jej dostal pod kožu natoľko, že tancuje stále. Hoci dnes tak Jennifer Garner (47) robí skôr pre radosť a na spestrenie tréningu. Jedna z najsympatickejších hollywoodskych herečiek si však popri troch deťoch nájde čas aj na návštevu fitka. Najdôležitejšie je, aby ste mali z pohybu radosť. Jej trénerka Simone De La Rue vytvorila aeróbne cvičenie, v ktorom hrá hlavnú úlohu práve tanec.

Zdroj: Instagram@jennifer.garner

