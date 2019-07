Koľko počas dňa presedíte? Zacvičte si jogu pomedzi emaily

Deň väčšiny z nás začína aj končí sedením. Po zobudení si sadneme na posteľ, pri raňajkách na stoličku v kuchyni a cestu do prácu presedíme v aute. Prvé, čo urobíme po príchode do práce je, že si opäť sadneme. A ono sa všetko sedenie na nás odrazí...

Keď pracovný deň skončí, zaujmeme miesto pred televízorom – ako inak posediačky. Ak si hovoríte, že to všetko „spraví“ hodinka športu dvakrát do týždňa, vyvedieme vás z omylu, nestačí to. Počas bežného dňa presedíme viac, ako prespíme. Na vine však nie je iba sedavé zamestnanie. Ľudské telo nebolo stvorené na dlhodobé sedenie. Chceme sa cítiť zdraví a fit, ale často to vidno iba v posilňovni. „Počas pracovného týždňa dávame svoju telu v práci zabrať, a pritom je to to najcennejšie, čo máme. Sústreďte sa na seba počas celého dňa, zaraďte doň pár rituálov, ktoré kvalitu vášho života zvýšia bez extrémnej námahy,“ radí Helena Nehasilová, autorka knihy Joga pomedzi emaily.

Pohojdajte „kancelárske bedrá“

Jeden z najčastejších problémov dlhodobého sedenia sú bolesti bedrovej časti chrbta. „Najviac ju cítime v lumbálnej časti, medzi lumbálnymi stavcami L1 až L5, od konca hrudníka až po kostrč,“ hovorí Helena Nehasilová. Cvik, ktorý odporúča na ich uvoľnenie je veľmi jednoduchý a nezaberie veľa času ani miesta. Postavte sa nohami na šírku bedier a predkloňte sa. Prepleťte si paže tak, aby ste si dlaňami chytili lakte. Pravou dlaňou ľavý lakeť a naopak. Chrbát prirodzene vyveste a pohojdajte sa zo strany na stranu, pokračujte dovtedy, pokiaľ sa cítite príjemne a nechajte pôsobiť gravitáciu. Ak vlastníte stoličku s výkyvovým sedadlom, ktorá vám dovolí kolísanie bedier zo strany na stanu aj počas sedenia, o to lepšie pre vás. Cvičíte aj počas sedenia.

Poloha dieťaťa na stoličke



Foto: Joga pomedzi emaily

Pre relaxáciu hlbokých vnútorných svalov je dokonalá poloha halasány – dieťaťa. Ak ste čo len raz boli na joge, určite ju poznáte. Robí sa v sede na pätách, alebo na zemi s hlavou na podložke. Je to odpočinková poloha, ktorá uvoľní stavce a dá sa praktizovať aj na stoličke. Sadnite si na celú plochu sedadla stoličky tak, aby chodidlá boli stabilne na zemi. S výdychom si položte hruď na stehná a ruky s ramenami nechajte spadnúť dolu k nohám. Predýchajte to a užite si uvoľnenie. A nezabudnite, že základom prevencie bolestí chrbta je vhodná stolička, ideálne s pohyblivým sedadlom na pružine. Tá vám pomôže spevňovať a chrbtové svalstvo aj počas sedenia a predchádza skolióze chrbtice.

Logový rituál predklonu



Foto: Joga pomedzi emaily

Ďalší cvik, ktorý Helena Nehasilová odporúča, sa rovnako vykonáva s použitím stoličky. Postavte sa za ňu tak, aby bola vaša panva presne nad chodidlami. Prehnite trup až do polohy, kedy je vaša hlava zarovno s opierkou hlavy vašej stoličky. Pokiaľ ju máte veľmi nízko, vymeňte ho za kľučku na dverách. Telo by malo byť maximálne v 90-stupňovom uhle. Chyťte sa za stoličku a predstavte si, že vás niekto akoby ťahá za boky dozadu. Predýchajte aspoň 5-krát a opakujte tak často, ako vaše telo potrebuje.

Bolí vás chrbát? Čítajte nový špeciál časopisu ZDRAVIE ►