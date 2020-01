Mladšie cievy o 4 roky. Namiesto liekov zníži riziko mŕtvice i infarktu táto činnosť

Nejde o to zabehnúť dlhú trať, len sa na ňu pripravovať. Výsledky vedcov potvrdzujú, že zadýchať sa je zdravé.

Príprava na maratón a jeho absolvovanie zlepšuje zdravotný stav artérií nového bežca a znižuje ich vek asi o štyri roky. Vyplýva to zo štúdie vedcov z Barts and University College London, ktorí testovali 138 začínajúcich bežcov pripravujúcich sa na londýnsky maratón. Výsledky publikovali v Journal of the American College of Cardiology, informuje BBC.

Vyhnete sa mŕtvici?

Počas šiestich mesiacov tréningov ich artérie čiastočne znovu nadobudli pružnosť, čo by malo znížiť riziko infarktu a mŕtvice. Ich krvný tlak sa podľa odborníkov znížil rovnako, ako keby mali predpísané lieky. Najväčší prínos pritom zaznamenali u tých, ktorí boli na tom pred začiatkom tréningov najhoršie. Podobný efekt by podľa British Heart Foundation (BHF), ktorá výskum financovala, mali mať aj menšie množstvá aeróbnych cvičení.

„Ľudia trpiaci srdcovými alebo inými ochoreniami by sa mali najprv pozhovárať so svojím lekárom, no pre väčšinu ľudí platí, že prínos cvičenia výrazne prevyšuje akékoľvek riziko," skonštatovala vedúca výskumu Charlotte Manistry. V minulosti sa stalo, že bežci s nediagnostikovanými ochoreniami srdca zomreli pri pokuse o absolvovanie maratónu, no to je podľa odborníkov veľmi zriedkavé.

