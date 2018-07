Naše TOP baby: Za 3 mesiace sa vymakali na majstrovstvá sveta

Namiesto kávičkovania obúvajú tretry, obliekajú plavky a šliapu do pedálov. Kika, Veri, Tamara a Saška svorne tvrdia, že triatlon dá každý. Aj vy.

Ešte pred rokom to boli obyčajné baby. Dnes im nikto nepovie inak ako „bajkerky“. Ich život zaujíma médiá aj fanúšikov na sociálnych sieťach. Nič ťažké, ak máte otvorenú myseľ a chuť na trocha driny. „Vždy ma bavil pohyb. V šamorínskom športovom centre som bola súčasťou organizačného tímu pre triatlon a povedala som si, že by bolo fajn vyskúšať si ho. Kúpila som si cestný bicykel a spojila sa s kamarátkou z detstva Veronikou. So Saškou som už jazdila na koňoch a Tamara bola kolegyňa. Tak sme sa na bajkoch dali dokopy,“ hovorí o začiatkoch Kika, kým čakáme na zvyšok štvorky.

Kto sú 4bajkerky?

Kika

Na full-time pracuje v Slovenskom olympijskom výbore, má psíka a deň na minútu naplánovaný. Päť rokov je na vegetariánskej strave.

Najobľúbenejšia disciplína: bajk

Miluje kone, píše bakalárku a šport ju úplne opantal. „Dnes okrem toho, že sa pripravujem na triatlon, športujem ešte viac.“ Najobľúbenejšia disciplína: bajk

V detstve sa na profi úrovni venovala tenisu a má za sebou aj pár detských triatlonov. „Minulý rok som triatlon spolu s Kikou pomáhala organizovať, teraz si ho odmakám na vlastných nohách.“

Najobľúbenejšia disciplína: beh

Študuje genetiku, chystá sa na doktorát a venovať sa reprodukčnej medicíne. „Trinásť rokov som tancovala, neskôr som robila cross-fit, cestnú cyklistiku a beh.“

Najobľúbenejšia disciplína: bajk

Zohnať ich všetky na fotenie v pondelok dopoludnia, jediný deň, keď netrénujú, nebolo ľahké. Rozmýšľam, ako je možné, že študentky a zamestnané si popri všetkých povinnostiach nájdu čas tvrdo makať.

2-fázový tréning 4 x týždenne

„Bicyklovali sme a behávali, ale len tak pre seba. Neskôr sme pridali plávanie. Keď sme si prvýkrát povedali, že ideme skúsiť triatlon, smiali sme sa tomu: Haha, joke!“ uškrnie sa Veronika, ako žart do vetra nečakane nabral spád. K serióznemu trojmesačnému tréningovému plánu, ktorý si stiahli z internetu, si sadli prvýkrát v januári. Podrobne naplánované dvojfázové tréningy štyrikrát do týždňa, jednofázový dvakrát do týždňa s jediným „rest day“ poctivo dodržiavajú. Aby to malo zmysel.



Foto: Robo Hubač

„Ani jedna z nás nie je vrcholová športovkyňa. Trénujeme na olympijskú vzdialenosť. Spočiatku sa vám to zdá absolútne nepredstaviteľné, ale keď na to idete postupne, dá sa to. Je to proces,“ snaží sa ma Kika zorientovať v niečom, čo mi znie ako výkon, na ktorý sa pripravujete celý život. Veď tri hodiny maximálneho fyzického vypätia smrteľník zo stoličky len tak nedá a už vôbec nie bez profesionálneho kouča. Alebo hej?

Láska k športu je večná:

Baby sa vzájomne potiahnu

„Každá z nás je úplne iná. To, že to robíme spolu, nás motivuje oveľa viac, ako keby sme na to boli samy,“ prezrádza Tamara, že najlepšími trénerkami sú si navzájom. „Keď si štvrtok večer dávam budík na päť tridsať ráno, vravím si, že nie som normálna. Musím prísť na plaváreň, vybaliť sa, osušiť, namaľovať, prezliecť. Stále dokola vláčite tašky, všetko máte mokré a spotené. Ale v sobotu, keď sa nám podarí stretnúť na spoločnom tréningu a už fakt nevládzem, baby potiahnu,“ hovorí Tamara o svojom bežnom týždni, o ktorom sa vám nesníva. A ešte pred časom ani im.



Foto: Robo Hubač

„Pred časom pre mňa existovali iba kone. Nikto v živote by ma nedostal behať alebo do posilňovne. Nápad s triatlonom bol čistá stávka,“ smeje sa Saška, ktorá s kamoškami vo vlastnom projekte @4bajkerky z instagramu hecuje známych aj neznámych ľudí, ktorých pomáhajú ťahať k svojmu disciplinovanejšiemu ja.

Fotkami motivujú aj ďalších

„Je to psychohygiena a životný štýl, na ktorý sa namotáte. Nevysedávame na kávičke, ale robíme niečo užitočné. Pre seba a azda aj pre druhých ľudí, ktorých motivujeme fotkami na Instagrame. Máme pozitívnu spätnú väzbu. Píšu nám, že kvôli nám začali športovať, behávať. A to je náš cieľ. Aha, pozrite sa, sme normálne dievčatá, máme kopu iných aktivít ako vy a napriek tomu...“ teší sa z ušľachtilého vedľajšieho produktu Veronika. No nerobia zo seba ani superhrdinky.

„Keď mám dlhý deň v práci, veľa cestujem a už sa mi strašne nechce, tak si poviem, že dnes netrénujem. Chvíľu ma to štve, ale netreba sa zodrať. Držím sa motta, že ak sa vám vnútorne veľmi nechce, tak by ste ani nemali. Musíte potom vynaložiť dvojnásobok energie. Ja si na to spomeniem, ľahnem si a odpočívam,“ triezvo priznáva Saška.



Foto: Robo Hubač

Konkurujú profíkom!

Napokon, veď šport je pre život, nie opačne. „Učí človeka vytrvalosti a disciplíne. Využívam to aj v bežnom živote. Ak príde väčšia výzva v práci alebo vo vzťahoch, dokážem to ľahšie prekonať alebo sa nad to povzniesť. Triatlonista Lionel Sanders hovoril otvorene o svojej závislosti od drog a pokuse o samovraždu, no sebadisciplínou sa dostal na druhé miesto svetového rebríčka. Aj keď to vyzerá absolútne nereálne, vždy je to reálne,“ uvažuje Kika. Keď to dokážeme my, ktoré pracujeme, brigádujeme a píšeme diplomovky, tak to dá každý. Pridáte sa?

Tréningový plán na 3 mesiace

4x za týždeň 2-fázový tréning 2 až 2,5 hodiny

2x za týždeň 1-fázový tréning 1,5 hodiny

súhrnne týždenne plávanie 3-7 km, bicykel 40-90 km, beh 20-30 km

A tu sú baby po svetovom šampionáte v Šamoríne

​

Zdroj: Instagram/ @4bajkerky

