Nielen schudnete! Účinky tohto cvičenia na vnútorné orgány sú úžasné

Túžite po užšom páse? Ak si vyberiete správne cvičenie, zabijete dve muchy jednou ranou.

Výsledky v podobe pozitívnych vonkajších zmien, ktoré so sebou prináša zvýšená fyzická aktivita, sú často najväčším motivačným faktorom pre ľudí, ktorí sa rozhodli popracovať na svojom tele a ktorí chcú byť fit. Je prirodzené, že ľudia chcú výsledky svojho snaženia vidieť na váhe aj v zrkadle. Práve predstava štíhlejšieho pásu alebo krajších nôh dvíha ľudí z gauča a privádza ich do posilňovne. No cvičenie so sebou prináša aj výhody skryté pod povrchom.

Aeróbne či anaeróbne? Kedy vám ktoré cvičenie pomôže?

Viac ako vidno

Vonkajšie zmeny, ktoré prináša zdravý a aktívny životný štýl, prichádzajú pomaly. „Napriek tomu sa mnoho pozitívnych vnútorných zmien začne diať ihneď, ako sa pustíte do pravidelného cvičenia a v mnohom predčia tie viditeľné zmeny,“ hovorí fitness odborníčka Samantha Clayton.

Športujete? Potom by ste mali vedieť o 6-ich veľkých nepravdách!

Kardiovaskulárne cvičenie je termín, ktorý sa používa na popis cvičenia, ktoré posilňuje činnosť srdca a obehového systému. Tento systém musí pracovať každý deň, 24 hodín, 7 dní v týždni – jednoducho nonstop, aby nás udržal nažive. Kardio cvičenie je akýkoľvek pohyb, kvôli ktorému tento systém pracuje intenzívnejšie. Takže beh, jazda na bicykli či plávanie sú skvelými príkladmi kardio cvičení. Aj srdce je len sval a cvičenie mu pomáha zlepšiť jeho kondíciu.

Nižší pokojový pulz

Naše srdce je počas cvičenia zaťažené viac, preto musí aj rýchlejšie pumpovať krv. Výsledkom toho je, že srdce vo všeobecnosti funguje efektívnejšie pri pumpovaní krvi. Po čase vám príde vykonávanie každodenných aktivít jednoduchšie, pretože vaše srdce nebude musieť pracovať tak intenzívne. Táto zmena sa často prejavuje znížením pokojovej srdcovej frekvencie.

Keď vám srdce správne bije: Viete, aký je ideálny pulz?

Kilá dole

Keď zvýšite svoju úroveň fyzickej aktivity kardio cvičením, vaše telo musí spáliť viac „paliva“, aby uspokojilo túto zvýšenú potrebu energie. Práve uložený tuk je primárnym palivovým zdrojom pre dlhšie kardio cvičenie. Tento zvýšený výdaj energie v kombinácii so zníženým príjmom kalórií môže prispieť k významnému úbytku na hmotnosti.

Nemáte čas na cvičenie? Toto je jednoduchý trik, ako spáliť dvojnásobok

Menej stresu

Kardio cvičenie podporuje produkciu mozgových neurotransmiterov, ide o hormóny šťastia, endorfíny. Nielen intenzívny beh alebo tenis, ale dokonca aj chôdza môžu prispieť k tomu istému pocitu. Kardio cvičenie často pripomína meditáciu v pohybe. Keď začnete cvičiť a sústrediť sa na to, čo robíte, dôjde k zníženiu úrovne stresu. Výsledkom je, že akonáhle skončíte, aj napriek fyzickej únave sa budete cítiť mentálne oddýchnutí.

Čítajte aj: ​Správny strečing vplýva na výkon. Viete sa rozcvičiť?