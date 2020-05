Okradne vás večerný tréning o spánok a prepadne vás po ňom väčší hlad?

Necvič večer, potom nezaspíš... Vedci sa rozhodli zistiť, či podvečerné cvičenie môže ovplyvniť kvalitu zaspávania. Výsledok je zaujímavý.

Austrálski vedci si posvietili na to, či vás môže večerný tréning obrať o kvalitný spánok. Rovnako sa snažili zistiť, či budete mať po ňom väčšiu chuť niečo zjesť. Na pomoc si zobrali populárny intenzívny intervalový tréning. V ňom musíte v krátkom časovom horizonte podať maximálne výkony. Výsledky uverejnili v časopise Experimetal Physiology. Test prebiehal na jedenástich mužoch.

Tréningové etapy

Skupina mužov, ktorých vek sa pohyboval v priemere okolo 49 rokov, mali miernu nadváhu a vo všeobecnosti príliš nešportovali. Celá skupina nevykazovala žiadne spánkové či metabolické poruchy. Počas výskumu venovali tréningu HIIT polhodinu. Cvičenie im odborníci postupne naordinovali ráno, popoludní alebo večer. Tréningy mali najskôr naplánované medzi 6 a 7 hodinou, potom medzi 14 a 16 hodinou a na záver medzi19 a 20 hodinou. Vždy tri dni cvičili v rovnakom čase a potom ho zmenili.

Kolená a zadok vás na bicykli nemusia bolieť. Gélové sedadlo nevyrieši všetko

Kradne vám spánok?

Odborníci v každom cykle sledovali spánkové fázy všetkých účastníkov. Rovnako im odoberali krv pred a po tréningu. Merali totiž hladiny hormónov, ku ktorým patrí napríklad grelín, ktorý ovplyvňuje chuť do jedla. Výsledky jasne ukázali, že čas tréningu neovplyvňuje spánok, nevplýva na jeho kvalitu ani dĺžku zaspávania. Tréningy však ovplyvnili chuť do jedla. V porovnaní s ranným tréningom, pri popoludňajšom a večernom, bola hladina grelínu nižšia.

TOP tréning na doma: 8 cvikov posilní nielen brucho a zadok. Stačí jedna pozícia!

Chutí vám stále

To však neznamená, že sa musíte vzdať svojho obľúbené cvičenia. Vedci upozorňujú na to, že rannému cvičeniu väčšinou predchádza dlhá, niekedy takmer desaťhodinová prestávka, počas ktorej nejeme, lebo spíme. Chuťové bunky tak načasovanie tréningu neovplyvňuje. Výbornou správou je, že hoci si nájdete čas na tréning večer, neovplyvní to ani kvalitu spánku. Vždy sa však držte známeho pravidla, medzi tréningom a spánkom udržte dvojhodinovú pauzu. A vždy sa radšej najedzte pred tréningom. Najčastejšie sa uvádza dvojhodinový odstup medzi jedlom a tréningom. Je to však veľmi individuálne, niekto má skutočne rýchle trávenie a bez problémov sa môže najesť aj hodinu pred cvičením. Rovnako je dôležité, čo zjete. Ak si dáte zeleninový šalát s mäsom, organizmus si s ním poradí určite rýchlejšie ako s vyprážaným syrom a hranolkami. Ak bude na tréningu ešte tráviť, zbytočne sa oberáte o energiu.