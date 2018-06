Opúchajú vám nohy? Naučte sa správne rozhýbať lymfu!

Správne fungovanie lymfatického systému potrebuje akciu. Aj prešľapovať na mieste je lepšie než sedieť. A nielen vtedy, ak sa vám v podkoží hromadí voda.

Obyčajne sa začneme zaujímať o lymfatický systém, až keď nám pod pazuchami navrú uzliny alebo nám opúcha celé telo. Pritom jeho úloha v tele je nesmierne dôležitá. Absorbuje prebytočnú tekutinu, vracia ju do krvného obehu, odstraňuje toxické látky, ktoré do tela vnikli zvonku, a odpad, ktorý vznikol pri metabolických procesoch. Množstvo lymfatických uzlín, ich veľkosť a stavba závisia od veku a prekonaných chorôb. V ľudskom tele je ich približne 450.

Detox lymfatického systému potrebujete, keď:

sa vám robia bolestivé hrčky pod pazuchami a na slabinách,

vám opúchajú nohy,

sa nalievate vodou,

vás trápi únava,

vás často bolí hlava,

priberáte, hoci jete málo.

Ľudia so sedavým zamestnaním majú až o 80 % vyššiu pravdepodobnosť, že sa im spomalí tok lymfy, než tí, čo celý deň pobehujú.

Na to, aby ste lymfu rozhýbali, musíte sa sami pohybovať, a nielen to. Lymfu poháňa pohyb svalov, pľúc a pohyby tráviacej sústavy, preto okrem cvičenia musíte dýchať zhlboka a pravidelne jesť. Na lymfatický systém myslite vždy, keď sa pustíte do akéhokoľvek detoxu. Lymfa totiž pomôže odviesť splodiny z organizmu. Ak sa pustíte do detoxu žalúdka, pomôžte mu všetkým, čo podporí pohyb lymfy.



Opuchnutým nohám niekedy skôr pomôže pohyb ako relax. Zdroj foto: Shutterstock

Voda okolo členkov

Lymfatický systém prechádza celým telom, tvoria ho cievy, uzliny, miazgovody a orgány. Hlavným lymfatických orgánom je týmus, uložený za hrudnou kosťou. Je dôležitý najmä v detstve, vplýva na vývoj a správnu funkciu imunitného systému. Medzi okrajové orgány patrí slezina, lymfatické uzliny a mandle. Ak lymfatický systém nefunguje tak, ako má, najprv to uvidíte. V podkoží sa vám začne hromadiť voda. Začne pri členkoch, postupne sa objaví všade.

Denne sa snažte vypiť aspoň tri percentá svojej hmotnosti. Ak vážite 70 kg, postačí 2,1 litra vody.

Čo rozprúdi lymfu?

cvičenie – cvičte každý deň aspoň pol hodiny,

dýchanie – dýchajte pomaly a zhlboka,

voda – pite čistú vodu z vodovodu,

sprcha – počas sprchovania často meňte studenú a teplu vodu,

masáž – krúživými pohybmi sa masírujte od nôh do stredu tela,

voľné oblečenie – tesné oblečenie zabraňuje toku lymfy.

Vyjedzte sa

Zelenia, pohyb a lymfodrenáž: Traja pomocníci v boji s celulitídou

Na rozprúdenie lymfy zaberá aj zmena životosprávy. Bolestivých hŕč pod pazuchami sa môžete zbaviť aj správnym jedlom. Dôležité je, aby ste si nekupovali žiadne hotové jedlo a polotovary. Vyhnite sa údeninám, paštétam a sladkostiam. Jedzte viac nesolených a nepražených orechov, najmä vlašských, mandlí a brazílskych. Vyberajte si ovocie s nízkym obsahom cukru. Na tanier pozvite avokádo, cesnak a listové šaláty. Často používajte petržlenovú vňať a koriander.

Čítajte aj: