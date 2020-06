Patrí tofu do detského jedálnička? Odborníci v tom majú jasno

Čím v útlejšom veku s konzumáciou tofu začnete, tým pozitívnejší vplyv bude mať táto potravina na vaše zdravie – napríklad pri udržiavaní optimálnej hladiny cholesterolu v krvi, prevencii proti cukrovke, ale aj v rámci zabudovávania vápnika do kostí a zubov.

A ak vás zrazu prepadne hlad, s pomocou tofu dokážete behom pár minút vyčarovať chutný a zdravý obed pre celú rodinu. Chcete vedieť, ako na to?

Potravina pre celú rodinu

Tofu môžu pravidelne jedávať muži, ženy, deti každého veku vrátane adolescentov, ale tiež seniori či tehotné ženy. „Z doteraz realizovaných štúdií o vplyve sóje na ľudské zdravie vyplýva, že ide o potravinu vhodnú na každodennú konzumáciu. Z preventívneho hľadiska je vhodné, aby aj „nevegetarián“ zaradil do svojho stravovania niekoľko čisto „rastlinných“ dní do týždňa“, uvádza MUDr. Alexandra Frolkovičová, odborníčka na výživu. Príprava tofu je nenáročná a rýchla, čo isto ocení každý kuchár – zvládnu to dokonca aj tí najmenší :)

Rýchlo, zdravo a chutne

Ak hľadáte tip, ako cez víkend zvládnuť rodinný obed skutočne rýchlo a netráviť vzácny spoločný čas zbytočne v kuchyni, vyskúšajte niektorú z noviniek od Luntera. TOFU NA GRIL TYMIAN či pikantné TOFU NA GRIL SWEET CHILLI zvládne pripraviť doslova každý – stačí nakrájať na želanú veľkosť a tvar, opiecť na grile či grilovacej panvici podľa chute z oboch strán a o dve minúty môžete jesť. Bez zbytočného marinovania, dochucovania či hľadania tých správnych kombinácií – táto novinka bola špeciálne vyvinutá tak, aby vám uľahčila prípravu a vy ste si mohli užívať voľný čas s vašimi najbližšími.

Aby bolo vaše grilovanie skutočne zdravé, používajte veľa čerstvej zeleniny a rastlinných produktov. V prípade, že hľadáte zdroj kvalitných bielkovín, vyberajte si tie rastlinné. Prospejete svojej imunite i svojmu žalúdku. S novinkami od Luntera si doprajte grilovanie hoci i každý deň. Tofu na gril sa vám počas horúcich letných dní v chladničke rozhodne nepokazí – v chlade vydrží 6 až 8 týždňov, takže ho môžete mať vždy v zásobe, keď vás opäť prepadne hlad.

NÁŠ TIP: Tymiánové tofu s grilovanou zeleninou

1 porcia

10 minút prípravy

Suroviny:

180g Lunter tofu na gril tymian

Paradajka

Paprika

Cuketa

Bazalka

Olivový olej

Soľ

Mleté korenie

Postup:

Tofu krájame priečne na pásiky a vložíme na rozpálený gril spoločne s očistenou a nakrájanou zeleninou. Bazalku rozmixujeme s olivovým olejom, soľou a mletým korením. Touto zmesou potrieme zeleninu a grilujeme domäkka.

Zdroj vápnika

Vedeli ste, že maximum kostnej hmoty sa buduje do 20. až 30.roka života? Práve preto môže tofu s vysokým podielom vápnika a proteínov zabezpečiť deťom i mladistvým správny rast kostí a svalov. „Technologický postup výroby tofu, pri ktorom sa používajú vápenaté soli, je zvlášť dôležitý pre naše kosti – a nie je to len pre spomínaný vápnik, za ktorý by sa nemusel hanbiť žiaden syr. V porovnaní s vápnikom z mlieka má ten rastlinný totiž omnoho vyššiu šancu dostať sa priamo do kostí. Dôvodom je vitamín K a fytoestrogény (izoflavóny), ktoré sa v sóji nachádzajú. Tie zabezpečia, že si vápnik z tofu nájde cestu priamo do kostí a zubov, namiesto do ciev a orgánov, kde ho nechceme a nepotrebujeme“, vysvetľuje MUDr. Frolkovičová. Navyše, izoflavonoidy v sóji preukázateľne prispievajú k zlepšeniu koncentrácie a pamäte, ako aj mozgových funkcií a celkovo udržiavajú duševnú pohodu a dobrú náladu.

Benefity tofu v skratke