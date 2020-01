Počúvate pri tréningu hudbu? Je to doping, tvrdia odborníci

Mnohí si beh či bicyklovanie bez slúchadiel nevedia prestaviť. Prospieva športovaniu každá pesnička a aký rytmus je pre tréning najvhodnejší?

Okrem športového oblečenia a tenisiek sa na tréning oplatí pribaliť aj slúchadlá. Všimli ste si, že na skupinovom cvičení, pri ktorom hrá hudba sa vám hýbe ľahšie? Na prepojenie hudby a športového výkonu si posvietili aj odborníci.

Zlepší výkon?

Novú štúdiu priniesla univerzita v austrálskom Queenslande. Tím okolo profesora Petra Terryho sa pri výskume zameral na štyri účinky, ktoré by mohla mať hudba na cvičenie. Jedným z nich boli aj psychologické reakcie a zmeny výkonu. Zo sledovania však vylúčili športy, ktoré sa priamo viažu na hudbu ako napríklad gymnastiku, tanec alebo krasokorčuľovanie, uvádza nemecká stránka fitforfun.de.

Hudba pomáha

Sledovanie 3599 účastníkov potvrdilo, že hudba môže skutočne pomôcť športovcom, aby ľahšie dosiahli svoje ciele. Možno ju označiť za prirodzený doping. Podľa štúdie sa lepšie trénuje pri nemennom rytme. „Nikoho neprekvapí, že hudba pomáha, aby ste boli pri tréningu pozitívnejšie naladení. Fakt, že hudba navyše zlepšuje výkon, môže niektorých prekvapiť,“ zhrnul profesor Terry. Pri hudbe navyše vnímate lepšie aj námahu, účinnejšia je i absorpcia kyslíka. Svaly tak pracujú ľahšie.

Uvoľní a zlepší dych

Odborníci však zdôrazňujú, že je veľmi dôležitý aj samotný rytmus. Počet úderov by sa mal pohybovať minimálne na hodnote 120 za minútu. Rytmu zodpovedajú napríklad pesničky Robina Thickeho - Blurred Lines, Santanu - The Game Of Love či Michaela Jacksona Jam. Tempo však môžete postupne zvýšiť.Podľa profesora Inga Frobösa zo športovej univerzity v Kolíne sa lepší výkon odrazí najmú pri aktivitách s cyklickým rytmom ako napríklad rýchla chôdza, beh, jazda na korčuliach či pri bicyklovaní. „Hudbu možno vnímať ako určitý druh rozptýlenia, ktorý odvráti vašu pozornosť od námahy a vytvára pozitívnu náladu,“ vysvetľuje. Ak budete držať rytmus s hudbou, pohyb je uvoľnenejší. Dych je rovnomernejší a hlbší.