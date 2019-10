Pohyb nezlepší len imunitu. Ako si užiť beh či bicykel a čo si obliecť?

Zahnala vás zmena času na gauč? Je to veľká chyba! Športovanie v chladnejších mesiacoch má pre organizmus význam, naučte sa hýbať tak, aby vám zima neublížila.

Prepadol vás so zmenou času jesenný splín? Znechutilo vás skoré stmievanie natoľko, že po príchode z práce si len sadnete na gauč a pozeráte televízor? Je to chyba. Prekonajte odpor a začnite sa hýbať. Podľa štúdie športovej univerzity v Kolíne nad Rýnom stačí len polhodinový silový tréning dvakrát do týždňa na to, aby sa vám výrazne zlepšila psychická pohoda. Pozitívne na ňu pôsobia aj vytrvalostné športy. Potvrdili to odborníci z univerzít v Bonne a v Mníchove, ktorí sledovali najmä endorfíny, ktoré sa uvoľňovali do tela počas behu.

Pomalší štart

Ak sa rozhodnete pre športovanie na čerstvom vzduchu, prirodzene si posilníte imunitný systém. Zlepšuje sa kapacita pľúc a trénujete si aj srdce. Počas chladnejších dní patria k vhodným vytrvalostným aktivitám beh, rýchla chôdza, nordic walking alebo bicyklovanie. Stačí stredná záťaž. Pri športovaní však musíte dodržať niekoľko pravidiel. Tréning odštartuje zahriatím. V chladnejšom počasí je to nevyhnutnosť. Na zahriatie si vyhraďte aspoň pätnásť minút. Aj po rozcvičneí zvyšujte tempo postupne.

Ako cibuľa

Pri obliekaní dodržte cibuľový princíp. Priamo na tele by ste mali mať funčknú bielizeň. Lepšie odvádza pot a zabraňuje ochladzovaniu tela. Potom si olbečte flisovú alebe softshellovú bundu, majú výborný tepelne izolačný účinok. Vrchná vrstva vás zase musí ochrániť pred vetrom a dažďom. Pri teplotách mierne nad nulou siahnite aj po čiapke alebo čelenke. A nezabúdajte na reflexné prvky. Pri športovaní musíte byť viditeľní, najmä ak beháte či bicyklujete v blízkosti ciest.

Vzduch zohrejte

Či už pri nordic walkingu, behu alebo bicyklovaní dýchajte nosom. Tak sa vzduch na ceste do pľúc zohreje približne o desať stupňov Celzia. Po ukončení tréningu si dávajte opäť pozor na nižšie teploty. Rýchlejšie sa ochladia svaly, šľachy i väzy, preto si záverečný strečing radšej nechajte na doma. Nevystavujte zbytočne spotené telo chladu. Po tréningu pomôže organizmu pri aklimatizácii aj vlažný čaj.

