Príbeh: Z vody hneď do sprchy. Soňa vďaka kajaku nepozná chrípku

Kajakárka Soňa Stanovská (17) trénuje sedem dní v týždni, či prší, mrzne, alebo fúka severák. Chladná voda a ľadová každodenná sprcha jej však výborne posilňujú imunitu.

Soňa Stanovská chodila na vodu odmalička. Otec, profesionálny kajakár, ju tam brával spolu s bratom. Voda a šport vždy patrili k životnému štýlu jej rodiny. Rodičia ju brávali na všetky preteky už v kočíku.

Ako ste vnímali, že ste doslova vyrastali na vode?

Celé detstvo som pádlovala. V dvanástich rokoch si otec všimol, že spomedzi všetkých bratrancov akosi vynikám. Napriek tomu, že som bola najmladší člen a jediné dievča. Dovtedy bol presvedčený, že kajak nie je pre dievča. Aj dedo zvyčajne vtipkoval, že len chlap ho môže zvládnuť poriadne.

V čom je kajak ťažký pre dievča?

Je to drsný a fyzicky ťažký šport. Stále musíte znášať nepríjemné výkyvy počasia – ste v kajaku, či je zima, prší, fúka. Na niektorých kanáloch musím v zime pred tréningom najskôr porozbíjať z bránok všetok ľad.

Ako vyzerá váš denný režim?

Prvé tri mesiace v roku trávime vždy v Austrálii, tam je to prísnejšie než zvyčajne. Denne absolvujem dva tréningy, niekedy už od pol šiestej ráno. Človek sa ocitá v permanentnej únave, viem však, že vtedy nesmiem ani na malú chvíľu poľaviť. Doma v Kubíne mám takisto tréningy každý deň. Po vyučovaní vyrážam na vodu. Po tréningu na vode ma čaká beh alebo posilňovňa, po návrate sa poučím a idem spať. A ráno odznova.



S mamou a so sesternicou Miriamkou si pravidelne pripravujú čajové posedenie. Zdroj foto: archív S. S.

Vraj nebývate chorá, hoci trénujete vo vode aj v zime. Máte recept na imunitu?

Imunite dá najviac zabrať obdobie, keď sa po troch mesiacoch vraciame z Austrálie na Oravu. Odlietame z krajiny, kde je plus štyridsať stupňov Celzia v čase, keď doma na Orave je aj mínus desať či mínus pätnásť stupňov. Vlastne si ani nepamätám, či som niekedy v živote mala chrípku. Myslím, že šport má na ľudské telo preventívny posilňujúci účinok. Keďže sme stále v chladnej vode, naša imunita je silnejšia. Ak dodržiavam základné podmienky – po tréningu na jeseň a v zime okamžite do tepla a do sucha.

Čo zaberie, keď predsa len prechladnete?

Zvýšené dávky vitamínu C, echinaceové kvapky a bylinkové čaje s medom. Máme takú rodinnú tradíciu, večernú rodinnú terapiu pohodou – všetci sa spolu stretneme a navaríme si čaje z medovky materinej dúšky a zo šalvie s medom. Od prastarých rodičov si mama ešte priniesla recept – vývar z cesnaku a cibule.

Vo vodách a v kanáloch prežíva množstvo baktérií. Nespôsobujú vám kožné či iné problémy?

Mám citlivú pokožku a často sa to prejaví v podobe ekzémov. Z vody okamžite bežím do sprchy. Umyjem si každý kúsok pokožky a najmä oči. Vo vodách prežívajú baktérie a vírusy, ktoré môžu spôsobovať očiam nebezpečné zápaly. Kritické to bolo v Brazílii. Pre špinavú vodu som sa nikam nepohla bez umelých sĺz, ktorými som si oči niekoľkokrát denne vyplachovala. Dnes už máme na preteky karavan. V minulosti som si často musela nasadzovať a vyberať šošovky na toaletách, ktoré nevideli veľa hygieny. Navyše, veľakrát mi ich špliechajúca voda vyplavila, aj som ich stratila. Ich spotreba bola obrovská. Navyše, nerešpektovala som pravidlá očných lekárov, a keďže som nevedela zniesť dioptrické okuliare, kontaktné šošovky som nosila od skorého rána do neskorého večera. Oči som mala večer vyschnuté, rezali ma, večery bývali kritické.



Soňa je juniorskou majsterkou Európy a držiteľkou striebornej

medaily z majstrovstiev sveta vo vodnom slalome. Zdroj foto: Michal Svítok/TASR

S okuliarmi sa asi nedá pretekať.

Krátkozrakosť mi celé roky spôsobovala problémy. Jazdíme na stotiny sekundy a je takmer nemožné byť najlepší bez toho, aby ste perfektne videli. S otcom sme sa veľa hádali, že nevidím na brány. Pred operáciou očí som často prišla k bráne a až v poslednej sekunde som ju zazrela. Stále mnou lomcoval, či ju nevidím.

Odkedy po operácii femtosekundovým laserom vidíte stopercentne, je to lepšie?

Dnes viem, že ani so šošovkami som nevidela dokonale. Lepší zrak mi veľmi pomohol a priniesol aj pokoj v rodine. Vidím každú vlnu presne takú, aká je. Dostatočne vopred viem, kedy mám spraviť daný záber. Vďaka dobrému zraku sa viem na vode lepšie orientovať. Každý profesionálny aj rekreačný športovec potrebuje špičkový zrak. Som prekvapená, koľko kajakárov si pred vstupom do lode skladá okuliare, šošovky neznesú a pádlujú doslova „naslepo“. Voda je nestála, vie byť nebezpečná, s nedostatočným zrakom sa vždy môže niečo stať. Navyše cítim, že nové oči mi zlepšujú reakčný čas. Dokážem reagovať a predvídať, čo ma výkonnostne posúva vpred. Aj otec si všimol, že som sa zrýchlila a nabrala istotu.



Vďaka operácií očí sa mohla vzdať okuliarov a lepšie sa orientovať na vode. Zdroj foto: Michal Svítok/TASR

Profesionálny šport naučí človeka viac ako motivačná literatúra, zhodujú sa na tom aj súčasní svetoví kouči. Súhlasíte?

Športovci sa ľahšie zmieria s prehrou a so zlyhaním. V športe nejde o to, že idete na preteky a okamžite vyhráte. Zo semifinále neraz vypadne favorit, ktorý by si medailu zaslúžil. Keď niečo nevyjde, poviem si, to nič, idem ďalej. Myslím, že tento prístup k životu ma naučil práve šport. Som zvyknutá pripravovať sa v živote vždy na nejakú „udalosť“, na nominácie či na preteky. Niekedy však výsledok nevyjde podľa mojich predstáv. Zamrzí ma to, ale nezlomí. Spravím hrubú čiaru a idem ďalej. Prehru nevnímam ako problém, ale iba ako zastávku na ceste, po ktorej sa nadýchnem a idem vpred.

Myslíte, že každé dieťa a mladý človek by mali praktizovať nejaký šport?

Človek vďaka pohybu celkom inak vníma svet. Páči sa mi, ako k športu pristupujú školy v Austrálii. Tradične robia v týždni žiakom športový deň. Učia sa iba dve hodiny a zvyšok dňa trávia žiaci rôznym pohybom – behom v buši, hodom oštepom. Originálnym prístupom k športu motivujú mladých ľudí, aby sa venovali pohybu aj po škole. Keď aj v škole vidíte, aký zábavný a príjemný môže byť, ľahšie zatúžite venovať sa mu aj po škole.

Čo by ste poradili človeku, ktorý sa chce konečne začať hýbať? Ako začať aj vydržať?

Dôležité je vydržať prvé dva týždne, potom sa pohyb ľahšie stane návykom. Skvelé je mať partiu, cvičiť vo dvojici či v trojici alebo mať aspoň dobrého trénera. A najmä – ak vám šport, do ktorého sa pustíte, neprináša dostatok radosti, skúste niečo iné.

