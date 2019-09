Za rýchly pulz môže aj lenivé telo. Ako ho spomaliť, radí telovýchovná lekárka

Pritlačili ste si prsty na zápästie a zistili ste, že máte prirýchly tep? Niekedy si stačí spomenúť na to, koľko času ste presedeli a kedy ste sa naposledy poriadni hýbali.

Zrýchlenie pulzu nemusí signalizovať len problémy so štítnou žľazou či nedostatok železa. Nie vždy to tak musí byť. Organizmus vám môže našepkávať aj to, že sa posledné mesiace málo hýbali a viac sedeli. Vnímajte to ako zdvihnutý prst. Aký pohyb zvoliť, aby ste si vylepšili pulzovú frekvenciu?

Naučte ho pracovať

„U bežného, netrénovaného človeka sa pulzová frekvencia pohybuje priemerne okolo 70 úderov za minútu. Ak niekto dlhodobo a pravidelne trénuje, pulz je oveľa nižší. Nie je výnimočné, že u niektorých vytrvalostných športovcov sa tieto hodnoty môžu pohybovať aj okolo čísla 38,“ otvára tému o pulzovej frekvencii telovýchovná lekárka MUDr. Alena Urvayová. „Srdce sa jednoducho naučí ekonomickejšie pracovať s krvným objemom, a teda i so zásobovaním organizmu kyslíkom.“ Pulzová frekvencia sa znižuje aj v chladnej vode. Vedia o tom všetci otužilci. Na pobyt v studenom prostredí sa musia pripravovať postupne, platí to pri každom vstupe do vody. Ak chcete vylepšiť svoju pulzovú frekvenciu, nemusíte sa hneď stať maratóncom či ľadovým medveďom. Jej spomalenie dosiahnete aktivitami, ktoré zvládne každý.

Začnite chodiť

„Ak má niekto vyššiu pulzovú frekvenciu, okolo 80 až 85 úderov, ale inak sa cíti zdravý, môže ísť o následok zlej funkčnej zdatnosti alebo nepripravenosti. Srdce sa pri bežných aktivitách skôr vyčerpáva, lebo nie je na záťaž pripravené,“ upozorňuje odborníčka. „Úpravu odštartujete jednoducho. Pre bežného človeka stačí, aby prešiel denne 1600 metrov, rýchlosťou 4 až 5 kilometrov za hodinu.“ Ide o klasickú aeróbnu činnosť. Ak chcete výraznejšie zlepšenie, vzdialenosť pomaly predlžujte. Postupne ju môžete zvýšiť na 3,5 kilometra. Opäť platí, že chôdza musí byť energická.

Otvorte sieť

Skutočne nemusí ísť o športový tréning, ale skôr o prirodzenú pohybovú aktivitu. Tá však musí byť bezpodmienečne pravidelná. Ak ju dodržíte, výsledky sa dostavia v priebehu troch mesiacov. Vytrvalostné aktivity skvalitnia pulzovú frekvenciu a činnosť srdcovo-cievneho systému natoľko, že sa môžu znížiť i hodnoty krvného tlaku. Nezabúdajte ani na protiodporové cvičenia. Využite vlastnú hmotnosť, fľaše s vodou a posilňujte. V čase pokoja je otvorených len 5% vlásočníc. „Pri pohybe sa otvára celá kapilárna sieť. Ak budú svaly pracovať, budú žiť aj svalové bunky, čo sa odrazí na ekonomickejšej práci srdca. Vďaka pravidelnému cvičeniu sa zníži i spravidelní pulzová frekvencia nielen v pokoji, ale i v submaximálnej záťaži,“ hovorí telovýchovná lekárka.

Ako vám bije

Hodnotí sa nielen rýchlosť, ale aj kvalita pulzu či jeho arytmia. „Kvalita pulzu vypovedá o schopnosti srdca pravidelne pracovať s rovnakým objemom krvi. Ide o silu, ktorou krv vypudí. Ak raz bude biť jemnejšie a druhýkrát výraznejšie, je to dôvod na to, aby ste zašli k lekárovi a nechali si srdce skontrolovať,“ vysvetľuje dlhoročná odborníčka. „Vo všeobecnosti nasleduje EKG, prípadne záťažový test či takzvaný holter, ktorý sleduje vaše srdce 24 hodín denne. Nevešajte hneď hlavu, aj závažnejšie stavy arytmie možno v spolupráci s odborníkom výborne zvládnuť.“ Bežný zrýchlený pulz vnímajte ako zdvihnutý prst. Ak upravíte rytmus srdca, ľahšie zvládne stresy, či už sú fyzické, alebo psychické. „Nutná je pravidelnosť. Na cielenú aeróbnu aktivitu si nájdite čas minimálne trikrát do týždňa. Naozaj stačí dať si pohodlné topánky,“ povzbudzuje Alena Urvayová.

