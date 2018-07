Rozhovor: Obúvajte tenisky, beh lieči! Zuzana vám to dosvedčí

Hľadáte ,,svoj“ šport? Začnite behať. Psychologička Zuzana Alexanderčíková (36) z Centra pre liečbu drogových závislostí vám prezradí, ako vás beh dokáže liečiť.

Ako ste sa mali v Bostone?

Kvalifikovať sa na najstarší maratón bol môj bežecký cieľ. Výlet sme mali naozaj parádny, ale za posledných tridsať rokov vyšlo najhoršie počasie. Sotva dva stupne, lialo a fúkal silný protivietor. Najprv sme tri hodiny čakali na vlajku na štarte, štyri hodiny som bežala v šialenom lejaku, aby som si ďalšiu hodinu počkala na batožinu v cieli. Celý čas som si opakovala: Super, si v Bostone, to si vždy chcela, nie? A v duchu som odrátavala kilometre, kedy sa to už konečne skončí! Už len 15, už len 12, už len menej ako 10, to dáš!

Nebáli ste sa po bombovom útoku pred piatimi rokmi?

Nie, v Bostone bolo také zlé počasie, že dobrovoľne by nevyšiel von ani terorista!

Nemali ste chuť to vzdať?

Maratón sa nevzdáva. Nejako už musíte prísť do cieľa, aj keby ste mali dokráčať. Ospravedlňuje vás len zlomenina, úpal, dehydratácia či podchladenie. Od toho som nemala veľmi ďaleko, domov som sa vrátila so zápalom priedušiek. Ostatné krízy sa dajú počas behu vyriešiť a prekonať.

Nemôžete si povedať – nevládzem?

Maratón je relatívne krátky beh, ak nevládzete, niečo ste pokašľali. Nemyslím tým, že na to nemáte, ale zle ste si ho naplánovali. Pri maratóne potrebujete správnu stratégiu – neprepáliť štart, bežať stabilné, relatívne svižné tempo...



Počasie v Bostone bolo ,,pod psa". Len dva stupne, lejak a vietor. Lenže maratón sa nevzdáva! Foto: Profimedia

Prečo ste sa rozhodli pre maratóny a ultrabehy?

Nestačil by polmaratón? Nikdy nebežím kratšie ako maratón. Že to takto dopadne, to som vedela, už po prvom dvojkilometrovom tréningu. Vyše 40 kilometrov, to je moja vzdialenosť. Polmaratón je krátky a rýchly, maratón môžete bežať pomalšie – hoci na to, aký je dlhý, je stále dosť rýchly a na to, aký je rýchly, je fakt dosť dlhý. Rozdiel je aj v tom, že pri polmaratóne bežíte ako chcete, pri maratóne nastanú momenty, keď musíte taktizovať.

Je pravda, že ženy to majú v hlave na dlhé behy lepšie nastavené ako muži?

Vraj, ale pre mňa to asi neplatí. Rada behávam maratóny. Ultrabehy, to je celkom iná vec. Teším sa, že sa stretnem s kamarátmi. Asi mám pocit, že by som tam nemala chýbať. Niekedy sa trápim, niektoré z nich si naozaj užijem, ale skoro vždy mám krízu. Som unavená, kadečo ma bolí alebo sa mi niečo prihodí. Každý dlhý beh nad 100 kilometrov je pre mňa zdrojom stresu. Myslím naň už niekoľko dní vopred – aké to bude, či vyjde počasie. Každú chvíľu neuroticky pozerám predpoveď na SHMÚ. A nakoniec ani nemám ten super pocit – Si dobrá, že si to odbehla! Len si poviem, že to mám konečne z krku.

Prečo to teda robíte?

Najmä preto, že som rada sama. V práci trávim veľa času s ľuďmi, venujem sa pacientom. Byť osamote a potichu je pre mňa vzácne. Beh považujem aj za dobrú investíciu do budúcna. Už sa mi párkrát v živote stalo, že sa objavili závažné problémy. Ak by som pravidelne nebehala, asi by som ich oveľa horšie znášala. Vďaka tomu som prekonala aj komplikovanejšie obdobia. A nakoniec, chcem sa udržať vo forme a mať pekné nohy!

Odporúčate beh aj svojim pacientom?

Určite nie v akútnej začiatočnej fáze liečby, ale pravidelný pohyb pomáha nášmu prežívaniu. V mozgu vyplavuje látky, ktoré spôsobujú dobré pocity. Pacientom ho neskôr odporúčam, ale chápem, že nie každý rád behá. Ak to niekoho nebaví, je lepšie ísť plávať alebo bicyklovať. Ja si deň bez tréningu neviem predstaviť.

Zmenilo vás to nejako?

Beh nie je to, čo vidno na pretekoch, ale to, čo robíte denne sami. Zabehnúť sto kilometrov nie je jadro môjho života, to sa udeje možno trikrát do roka. Pre mňa je podstatné, že behám každé ráno sama. Vtedy to prežívam. A to si vyžaduje sebadisciplínu. Počas behu musíte riešiť podstatné veci, fyzické, či je vám zle od žalúdka, či nie ste smädní, či to stihnete do práce. Nezaoberáte sa hlúposťami. Beh vás teda viac pripúta k realite.

A hlavne dávať pozor pod nohy a nezakopnúť...

Áno, to je skutočne častý problém (ukazuje pod dlhou sukňou ukryté krvavé kolená, pozn. red.).

Je to ako meditácia, vyčistíte si hlavu?

Najlepšie behám, keď som nahnevaná, vtedy bežím rýchlo. Inak nerozmýšľam zbytočne nad vecami, keď bežím, tak bežím. A takmer vždy tú istú trasu. Nikdy sa mi nezunuje. Na Slovensku mám niekoľko svojich trás – v Bratislave, v Košiciach, v Tatrách a bežím len tie.

Prečo potom nebeháte po lese, ale v Bratislave po hrádzi?

Prezývajú ma asfaltová kráľovná. Mám rada asfalt, lebo sa môžem rozhliadať okolo a nemusím pozerať pod nohy.

Začiatkom júna sa koná 144-kilometrový Štefánik Trail, pôjdete?

Nie, Štefánika viac nepobežím. Bola som raz a to mi stačilo. Maratón som už bežala dobre, zle, rýchlo, pomaly, ale nikdy som nemala pocit, že som na pokraji svojich síl. Štefánik Trail ma pred dvomi rokmi skoro zložil. Nie preto, že by to bol extrémne ťažký beh, ale pre mňa bol naozaj mimoriadne náročný. Ani neviem, čím to bolo. Deň predtým som priletela zo služobnej cesty. Bola som nevyspatá, možno mentálne ešte inde. Počítam s tým, že sa dostavia krízy, ale na Štefánikovi som sa začala cítiť zle už na dvadsiatom kilometri, a tak to zostalo, až kým som nedobehla do cieľa. Musela som využiť všetky spôsoby zvládania mentálnej krízy, ktoré poznám.

Čo zaberalo najlepšie?

Že ak to nedobehnem, budem ho musieť zabehnúť budúci rok! Štartuje sa večer, to býva pre mňa náročné. Radšej vyrazím skoro ráno a bežím aj celú noc. A možno som si krízu privodila sama. Nakoniec to však považujem za svoj najväčší bežecký úspech. Mala som pocit, že na Štefánikovi som nezabehla sto kilometrov a ešte maratón, pocitovo to bolo ako 200 kilometrov. Prekročila som svoj limit.

Bol to váš prvý ultrabeh?

Prvá bola Ponitrianska stovka pred štyrmi rokmi, teraz mám odbehnutých už asi 15 tratí nad sto kilometrov. Nie je však stovka ako stovka. Napríklad Prešporský ultratrail s prevýšením do 2 000 metrov si len tak odcupkám. Zabehnem ho za 14-15 hodín. Ale ak beh ako Štefánik Trail trvá okolo 24 hodín a viac, je to pre mňa namáhavé. Veľmi ťažko zvládam spánkové krízy.

Aké to je vynechať noc a stále bežať?

Vtedy mi naozaj nie je dobre. Keď som bežala Štefánika, videla som na Zárubách, že vedľa mňa beží kolegyňa z práce. Nonsens – čo by tam robila? Pravdepodobne to bola nejaká pseudohalucinácia. Spánková kríza je najhoršia nadránom a potom druhú noc.

Ste veľmi útla, musíte si pred vyčerpávajúcim ultrabehom špeciálne upraviť stravu?

Vždy som bola útla, už v detstve som mala podhmotnosť a možno ju ešte mám. Nie som v stravovaní vegánka ani vegetariánka, ani nízkosacharidová, ani vysokotuková či surová, dám si mäso aj prílohu. Sladké veľmi nie, ale nie preto, že sa obetujem, len mi jednoducho nechutí. Nie je veľa takých, ktorí uprednostňujú normálnu stravu aj počas behu. Radšej než špeciálny gél si dám chlieb alebo polievku. Nepoužívam ani žiadne „sypačky“, dopĺňam si len magnézium.

Koľko toho nabeháte do roka?

Priemerne 3 500 kilometrov. Ak je to do týždňa 70 kilometrov, vtedy si to ešte užívam. Keď som sa snažila zlepšovať, behala som nad sto kilometrov týždenne, bolo to náročne a po pár mesiacoch som bola unavená. Zvyčajne behám desať alebo dvadsať kilometrov a takmer výlučne asfaltové rovinky. To je vlastne dosť katastrofálny tréning vzhľadom na to, čo ma potom na dlhých behoch čaká.

Musia behať obaja partneri?

Mala som partnera, ktorý vôbec nebehal a teraz mám takého, ktorý je oveľa lepším bežcom ako ja. Ak žijete s niekým, kto nemá k športu sklony, treba si asertívne obhájiť svoj životný priestor. Musí si na to zvyknúť, ak je to pre vás veľmi dôležité. Ak sa aj prieči, tak časom, ak na tom budete trvať, sa to poddá. Musíte však brať ohľad na to, že chcete spolu tráviť čas. Preto nie je dobré, ak sa v sobotu vyberiete na päťdesiatku a prídete domov o siedmej večer. Ak máte vedľa seba niekoho, kto je lepším bežcom, hlavne sa neporovnávajte. Inak sa bežecká domácnosť od tej bežnej nijako nelíši. Iba je tam viac tenisiek. Ja si užívam aj spoločné víkendové behy.