Sama bojovala s nadváhou, dnes je trénerkou hviezd. Kto je jej najlepšou žiačkou?

Pod jej vedením si vylepšovali postavu hollywoodske hviezdy Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham, Jennifer Lopez, ale i Robert Downey Jr. Vymyslela si svoj vlastný tréningový plán. Na čo sa zameriava.

Trénerka Tracy Anderson (44) je presvedčená, že štíhlu a pevnú postavu môže mať každý bez ohľadu na genetiky. Ako priznáva na svojej oficiálnej stránke, odžila si to na vlastnej koži.

Chcela byť tanečnicou

Trénerka v minulosti sama trpela nadváhou. Keď sa v 18-tich presťahovala do New Yorku, pribrala takmer 20 kilogramov a nevedela sa ich striasť. Hoci jej mama bola baletkou, jej otec celý život bojoval s obezitou. Hormonálne zmeny v tele mladej ženy a genetiky spôsobili, že Tracy sa musela vzdať svojho sna, stať sa profesionálnou tanečnicou. Keď sa neskôr vydala za basketbalového hráča, stretla sa s lekárom, ktorý sa pokúšal uvoľniť napätie vo veľkých svalových skupinách tým, že posilňoval malé, pomocné svaly. Tracy to už nepustila z hlavy. Postupne vytvorila tréningový plán, ktorý zmenil aj jej vlastné telo. Dnes má mama dvoch detí super postavu a pod palcom aj hollywoodske hviezdy.



Originálne kardio

Tracy postupne vytvorila vlastnú metódu a sľubuje vám postavu tanečnice. Hlavnú úlohu jej tréningu tvorí tanec a disciplína. Tracy má v tom jasno, musíte sa naučiť venovať viac pozornosti svojmu telu a telo sa chce hýbať. Ideálne každý deň. Pevnou súčasťou tréningu je tanečné kardio cvičenie. Nahrádza klasický beh, rýchlu chôdzu alebo bicyklovanie. Pre jej tanečný tréning je charakteristická rozmanitosť a Tracy ustavične kombinuje prvky do nových variácii. Vyformujete si svaly, zlepšíte vytrvalosť a spálite tuk.

Ako môže tréning vyzerať?

Posilňovanie malých svalov

Celý tréning je rozdelený do 30-dňového plánu. Kardio cvičenie dopĺňa posilňovanie. Tracy vyskladala 16 cvikov, ktoré sa zameriavajú na menšie, sekundárne svalové skupiny. Počet opakovaní zvyšujete postupne, začínate na 20-tich, v záverečnej fáze by ich malo byť 60. Ruka v ruke s cvičením musí ísť aj zmena jedálneho lístka. Tracy Anderson má v tom jasno, aj keď pravidelne cvičíte, vyhnite sa jedlám z rýchleho občerstvenia. Vsaďte skôr na výživnú stravu a jedlá si nepripravujte z polotovarov, ale z čerstvých potravín. Dôležitá je pestrosť a potraviny bohaté na vlákninu. Za svoju najlepšiu žiačku považuje dôslednú Gwyneth Paltrow, ktorá s ňou začala spoluprácu po druhom pôrode.

