Super tip na naštartovanie metabolizmu: Cvičte ráno pred raňajkami a spálite 2x viac tuku!

Chcete si zlepšiť hmotnosť, zbaviť sa tukových zásob a udržať si správnu hladinu cukru v krvi? Potom rozlúsknite dilemu pohybu a načasovania prvého jedla dňa.

Mali by ste ráno jesť pred alebo po cvičení? Hoci sa raňajky považujú za zdravý štart do dňa, v prípade ranného cvičenia nemusia byť na prvom mieste. Potvrdzuje to najnovšia britská štúdia, ktorá prišla s tvrdením, že ak si doprajete pohyb ešte pred prvým ranným jedlom, vaše telo dokáže spáliť omnoho viac tukov.

Vedci z Británie totiž pozorovali dve skupiny ľudí s nadváhou - jedni cvičili pred raňajkami a druhí až po nich. Výsledky ukázali, že tí, ktorí si dopriali jedlo až po rannom pohybe, spálili dvakrát viac tukov, než tí, ktorí ho mali ešte predtým. Dôvodom je podľa vedcov to, že cvičenie bez dodanej energie núti telo využiť zásoby uložených sacharidov, a keď sú rýchlo preč, začne míňať tukové zásoby.

Cukor v krvi

Vynechaním jedla pred cvičením sa zvýšila citlivosť svalov na inzulín, ktorý reguluje hladinu cukru v krvi, aby ochránil telo napríklad pred vznikom cukrovky alebo srdcových chorôb. „Skupina, ktorá cvičila pred raňajkami, zvýšila svoju schopnosť reagovať na inzulín,“ potvrdil pre americký portál CNN člen vedeckého tímu fyziológ Javier Gonzalez z University of Bath.

Podobné výsledky

Podobným teóriám sa už v minulosti venovali aj ďalšie výskumy. V roku 2010 publikoval americký obdobný časopis The Journal of Psychology štúdiu, v ktorej americkí vedci pozorovali skupinu 28 zdravých fyzicky aktívnych mužov. Jedna skupina nevykonála žiadne cvičenie, ďalšie dve skupiny sa štyrikrát týždenne venovali rannému cvičeniu - behu a bicyklovaniu. Rozdiel v týchto skupinách bol len v tom, že kým jedna jedla pred cvičením, druhá až po ňom.

Stratili tuky

Nie je žiadnym prekvapením, že skupina, ktorá sa nehýbala, mala problém so zvyšovaním hmotnosti. Na rozdiel od štúdie z roku 2017, druhá skupina, ktorá jedla raňajky pred cvičením, si tiež váhu nezlepšila. Naopak, svoju váhu si zlepšila len tretia skupina. Tá cvičila s prázdnym žalúdkom naplneným iba s vodou. Znížila hmotnosť, stratila tuky a udržala si hladinu cukru v krvi v dobrej kondícii.

Večná dilema

Čo teda výsledky znamenajú? Je zrejmé, že veda ešte musí zistenia overovať s oveľa väčšími výskumnými skupinami, ktorí cvičia pred alebo po raňajkách. Pretože protiargumenty na výskumy hovoria, že jedlo pred cvičením zvyšuje hladinu cukru v krvi a dodáva telu palivo na zvýšenie intenzity a dĺžky tréningu. Tiež vás chráni pred únavou alebo závratmi.

Na základe vedeckých poznatkov v spomínaných štúdiách je však zrejmé, že cvičenie pred jedlom môže byť dobré pre vaše celkové zdravie. Ak sa rozhodnete pre cvičenie na prázdny žalúdok, majte na pamäti tipy odborníkov, uvedené na portáli CNN, ktoré vám pomôžu naštartovať metabolizmus:

dajte si pohár vlažnej vody alebo začnite deň športovým nápojom,

do 15 až 30 minút po cvičení zjedzte jedlo s vyšším obsahom bielkovín,

dobrým výberom je ovocie a grécky jogurt, zmes orieškov, cereálií alebo si urobte smoothie.

