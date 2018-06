VIDEO: TOP cviky na vnútornú stranu stehien. Odštartujte leto v bikinách

Na vylepšovanie postavy nikdy nie je neskoro. Vnútornú stranu stehien sa oplatí formovať, hoci netrpíte nadváhou. Aj pre tento tréning je dôležitá pravidelnosť, s cvičením to však netreba preháňať.

Túžite si spevniť vnútornú stranu stehien? Bez cvičenia to nepôjde. Ak ste so zvyškom tela spokojní, stačí spevniť svalstvo a obvod stehien bude ihneď lichotivejší. Neposilňujte každý deň. Medzi dvoma tréningami na tú istú partiu si vždy doprajte minimálne deň prestávku. Ak nechcete pauzu, vyberte si inú, napríklad vytrvalostnú aktivitu. Vhodné je plávanie, bicyklovanie alebo rýchla chôdza. Hoci vás trápi vnútorná strana stehien, nezabúdajte aj na ostatné svalové partie.

Potrebujú spevniť?

To, či sú vaše vnútorné stehenné svaly dostatočne pevné, vám pomôže odhaliť jednoduchý test. Ľahnite si na chrbát. Nohami zachyťte medicinbal, postačí približne dvojkilový. Zdvihnite ho zo zeme len pomocou nôh. Pár sekúnd sa ho snažte udržať nad zemou. Pokiaľ vám to ide ťažko alebo medicinbal vôbec nezdvihnete, potrebujete posilniť vnútornú stranu stehien. Posilniť vám ich pomôže aj tento cvik. Zo začiatku sa však snažte zdvihnúť ľahšie lopty.

Ako sumo

Najlepší efekt dosiahnete, ak si na posilňovanie nájdete čas minimálne 2-krát do týždňa. Prvé výsledky sa dostavia približne po mesiaci cvičenia. Ktoré cviky ešte zaberajú na vnútornú stranu stehien? Napríklad takzvaný sumo drep. Postavte sa do širšieho stoja rozkročného a prejdite do drepu. Kolená sa nemôžu dostať pred špičky ani v krajnej polohe. Zaberie aj ďalší cvik. Sadnite si na zem, vystrite nohy, mierne sa zakloňte. Potom zdvihnite zo zeme pravú nohu. Pozíciu chvíľu držte, potom nohu uvoľnite a cvičte ľavou. Každý cvik opakujte minimálne 10-krát.

Sledujte ďalšie efektívne cviky na stehná

Zdroj: youtube.com/Vitality Advocate

VIDEOtréningy: