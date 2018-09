VIDEO: Farmár Martin Bagar v akcii. Schudol 21 kíl, a tu je jeho rada

včera

Pustil sa do chudnutia a za štyri mesiace bol o vyše dvadsať kíl ľahší. No také jednoduché to nebolo.

Bruška sa ešte úplne nezbavil, no plánuje to vraj dotiahnuť na Šmahela. Autor: Robo Hubač

Veľa ľudí mi píše, aby som ich namotivoval, poradil ako schudnúť. No každý potrebuje individuálny plán a nemal by sa do toho púšťať sám bez vedomostí. Ale snažím sa ich nasmerovať a odpíšem im tú najdôležitejšiu zásadu: „Ak chcete schudnúť, musíte si zvoliť takú cestu, ktorá bude natrvalo udržateľná. Ak sa vrátite k starému spôsobu stravovania, snaha bude márna. Takže trpezlivosť a žiadne extrémy!" A tu je dôkaz - jeho najväčšia motivácia. Foto: Archív M.B. Hospodár Martin je veselá kopa a navyše moderný otecko. Sebe i synovi kúpil skateboard do terénu. A nie je to len zábavka. „Okrem praktickej prepravy je to super aj na spevnenie stredu tela. Cítiť budete aj nohy, pretože musíte nonstop udržiavať rovnováhu. Chodievame s tým na hrádzu, manželka sa pri nás korčuľuje. Pozrite, ako vraj pracuje na svojej postave :)

Autor: Robo Hubač; Strih: Erik Babóš Autor: Robo Hubač; Strih: Erik Babóš Schudnúť z pôvodnej hmotnosti takmer 130 kilogramov nebolo také jednoduché. Najskôr musel poraziť dve závislosti - od 60 cigariet denne a od jedla. Čítajte v rozhovore pre mesačník Zdravie - októbrové číslo v predaji už od 17.septembra!

Autor: Beata Ditte

