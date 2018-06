VIDEO: Idete na spinning, crossfit alebo HIIT? Prípadov s nebezpečným CRUSH syndrómom pribúda!

Chcete na sebe tvrdo makať? Zadržte! Lekári hlásia vzrastajúci počet pacientov so život ohrozujúcimi poškodeniami svalových buniek. Takzvaným crush syndróm po tréningu je rovnaký ako pri autonehode!

Ak ste chceli poriadne kardio, schudnúť, zlepšiť si kondíciu a obľubujete atmosféru skupinových cvičení, určite ste už minimálne pomysleli na spinning. Energiou nabitá sála, hlasná hudba a motivujúci tréner, ktorý vám nedovolí poľaviť na špeciálnom stacionárnom bicykli. Nie, nebudete iba sedieť na zadku a pedálovať. Spinning si našiel množstvo fanúšikov pohybu po celom svete. Aj z ďalších cvičení kde doslova potíte krv, sa stal poriadny hit.



Na hodine akéhokoľvek cvičenia vždy trénera oboznámte s tým, že začínate. Vopred sa poraďte! Následky bez potrebnej kondície alebo s nesprávnou technikou môžu byť trvalé. ​ Foto: Shutterstock

Odporúčanie trénera čítajte nižšie!

Challenge, ktorý za to nestojí

Navyše, s princípom vysoko intenzívnych tréningov by ste sa mali vopred dobre oboznámiť. Ihneď by si ich mali rozmyslieť fitness nováčikovia. Jedna vec je pocit endorfínov a hrdosť, že ste to dokázali, druhou je skolabovať a dúfať, že vám nezlyhávajú obličky. Ako mnohým iným „makačom", ktorí boli reálne hospitalizovaní.

Reálne príbehy:

Odborníci varujú:

V rámci niekoľkých štúdií medicínskych asociácií stúpol počet prípadov takzvanej rabdomyolýzy - syndrómu zmliaždenia tkanív, a hlásené boli najčastejšie u cvičencov spinningu. Ten je populárny hlavne v Anglicku. Fitness štúdiá vo Veľkej Británii vedú členstvo až 10-miliónom ľudí. Mnoho prípadov bolo hlásených i v nemocniciach v Nórsku, odkiaľ pochádza jedna zo štúdií rabdomyolýzy po pretrénovaní.

Ako ku crash syndrómu dochádza?

Syndróm zmliaždenia sa vyskytuje relatívne často nielen ako choroba, ale aj ako príčina náhlej smrti v dôsledku zlyhania obličiek!

„Vyvoláva ho dlhšie stlačenie svalovej masy, alebo mechanické poškodenie svalových buniek s vyplavenie ich obsahu, ktorý môže byť toxický, (najškodlivejšie sú svalové farbivo myoglobín a draslík, ale aj lysozómy a proteolytické enzýmy) do krvi. Následne je vážne porušená funkcia obličiek a poškodené priečne pruhované svalstvo," popísal dlhoročný záchranár a prezident SČK, MUDr. Viliam Dobiáš.

VIDEO: Sledujte, čo sa deje v tele

Od prvej minúty videa si môžete pozrieť ilustráciu rabdomyolýzy, ktorú vytvorila popredná Mayo Clinic.

Zdroj: youtube.com/ MayoClinic

Vo väčšine prípadov sa svalové tkanivá po niekoľkých týždňoch zregenerujú, no ak k tomuto procesu dôjde príliš rýchlo alebo trvá príliš dlho, uvoľnené množstvá enzýmov, minerálov a farbív do krvi môžu byť pre obličky toxické, poškodenie môže byť nezvratné a ovplyvnené sú aj srdcové rytmy.

Počiatočné príznaky a prvá pomoc:

bolesť svalov,

rýchlo sa zväčšujúci opuch,

nevoľnosť,

tmavý moč,

horúčka,

bolesť brucha,

vracanie.

„Ak dôjde k rabdomyolýze, je nutné smerovať na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, vždy prostredníctvom záchrannej zdravotnej služby. Pomôže chladenie postihnutej končatiny studenou vodou, krytie poranení a elastický kompresívny obväz," odporúča Viliam Dobiáš.

Rada trénera

„Nikto netvrdí, že spinning je zlý, no je naozaj pre pokročilých, nie pre nováčikov. Môže vás postihnúť rabdomyolýza aj keď sa cítite fit, no nikdy predtým ste tak extrémne netrénovali konkrétnu skupinu zapojených svalov. Videl som niekoľko nových členov, ktorí po hodine spinningu ochoreli alebo skolabovali. Vo väčšine prípadov sú po dlhej

regenerácii OK," uviedol osobný tréner Max Lowery pre britský DailyMail.

„Ak začínate cvičiť, začnite s kardiotréningom s nižšou intenzitou ako je rýchla chôdza, cyklistika a kombinujte ho s cvičeniami pre zvýšenie flexibility ako je joga a pilates. Robte ich pravidelne pár mesiacov a až potom môžete skúsiť vysoko intenzívny tréning. Inštruktora oboznámte, že ste nováčik," radí Lowery.

VIDEO: Takto vyzerá vysokontenzívny intervalový SPINING

Zdroj: youtube.com/ Global Cycling Network