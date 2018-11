VIDEO: Stačia 4 minúty! Tabata vám vyformuje dokonalé krivky

Nie je len pre pokročilých, do formy dostane i začiatočníkov. Pri tabate si môžete dovoliť aj drobné úpravy.

Tabata patrí k intervalovým tréningom, ktorý sa rozdeľuje do 8 sérií. V každej sa cvičí 20 sekúnd a 10 sa oddychuje. Celý interval trvá 4 minúty. Ak patríte k začiatočníkom, pokojne cvičte naplno len 10 sekúnd. Je oveľa pravdepodobnejšie, že pohyb správne dotiahnete. Aj napriek rýchlosti je nutné dodržať techniku cvičenia. Čas predlžujte postupne. V ďalšom kole si môžete tréning rozdeliť na 15 sekúnd cvičenia a 15 odpočinku. Pri jednotlivých cvikoch môžete začať s jednoduchšími verziami. Napríklad „kliky“ môžete robiť na kolenách. A nezabúdajte, cieľom cvičenia je, aby ste vždy urobili čo najviac opakovaní. Nemá význam, keď si naplánujete 20 sekúnd, ale v rámci nich urobíte len tri, štyri opakovania. Tréning je vyskladaný z drepov, výpadov, skokov, ale i šprintov... Nudiť sa nebudete.

Aj takto môže vyzerať tabata ►►►

Prišla z Japonska

Zdroj: youtube.com/The Fitologists

Hlavnou výhodou tabaty je, že jej nemusíte venovať príliš veľa času. Za objaviteľa sa považuje profesor Izumi Tabata, ktorý tento druh tréningu vymyslel pre reprezentačných rýchlokorčuliarov. Po šiestich týždňoch testovania sa aeróbna kapacita športovcov zlepšila o 14 percent. Japonské poznatky však potvrdilo aj mnoho ďalších výskumom. Jedným z nich bol i Dr. Martin Gibala z McMasterovej univerzity v Kanade. Práve on porovnal ľudí, ktorí sa venovali vytrvalostným športom s tými, ktorí sa zamerali skôr na intenzívny intervalový tréning.

Potvrdené výsledky

Jedna skupina absolvovala na bicykloch 4 až 6 tridsať sekundových šprintov, do ktorých vložili maximum sily. Druhá skupina absolvovala na bicykloch 90 až 120 minútový tréning v miernom tempe. Odborníci pri následných meraniach nezistili medzi skupinami výrazný rozdiel vo výkonnosť. To znamená, že aj krátky čas vám stačí na to, aby ste sa dostali do formy. Kým prvá skupina na to potrebovala v priemere dve a pol hodiny, vytrvalostná desať a pol hodiny.

