VIDEO: Viete ako si vystrieť chrbát a uvoľniť krk? Ukáže vám to fyzioterapeutka

Nezabudnite si každý deň precvičiť chrbát. Jemný pohyb výborne uvoľní krčnú chrbticu, na ktorú si najčastejšie sadá napätie.

Sedavé zamestnanie je nutné kompenzovať. Chrbát by si však mal precvičiť každý.Autor: Shutterstock

Ruku na srdce, komu sa po celom dni v práci neozve chrbát? Naučte sa ho správne natiahnuť. Hoci cvik vyzerá na prvý pohľad veľmi jednoducho, dávajte si pozor na správnu techniku. Fyzioterapeutka vám prezradí ako na to.

Kostrč ťahajte, zadok uvoľnite

„Ľahnite si na brucho, mierne pokrčte paže, lakte sú na úrovni uší. Čelo položte na podložku," vysvetľuje fyzioterapeutka Mgr. Lenka Augustínová. „Dôležité je úvodné nastavenie panvy do neutrálnej polohy. Zapnite hlboké trupové stabilizátory, kostrč ťahajte do diaľky za chodidlami a spodné rebrá schovajte bez toho, aby ste sa vyhrbili v hrudnej oblasti." Zadok je počas celého cvičenia uvoľnený. Plecia roztiahnite smerom od uší, očami sa pozerajte na hrudník. „Oprite sa o vnútornú stranu lakťov, nadvihnite čelo a mierne rotujte hlavou do strán. Dávajte si pozor, aby ste sa nezakláňali v krčnej ani driekovej oblasti," upozorňuje odborníčka.

Pre všetkých

Zdroj: Instagram@kinisi_fyzioterapie

Pri cvičení si vyrovnáte celú chrbticu, pocítite príjemné naťahovanie na zadnej strane krku. „Zároveň dochádza k aktivácii hlbokých flexorov krku. Dbajte na správnu aktiváciu vnútrobrušného tlaku a bránice. Cvik je vhodný takmer pre všetkých. Najmä však pre ľudí so sedavým zamestnaním," dodáva Lenka Augustínová.