VIDEO: Zadok hore! Ak vás pobolievajú členky, ide mu o život

Poznáte syndróm mŕtveho zadku? Máte ho, ak nedokážete spraviť drep.

Stolička unaví telo oveľa viac ako rezká chôdza či cestovanie postojačky v autobuse. Aj Iva to zistila, keď ju z doručovateľky prevelili za poštové okienko. Kým dovtedy ju trápila iba krčná chrbtica z chodenia a vláčenia zásielok, teraz sa pridali napuchnuté členky a neustále mravčenie v zadku. Až to bolelo.

Spravíte drep?

Okrem infarktu, vysokého tlaku, obezity, cukrovky, rakoviny či tučnej pečene existuje smrteľne vážny dôvod, prečo si osemhodinové sedenie v práci a doma na gauči musíte odkráčať. Syndróm mŕtveho zadku, odborne gluteálna amnézia, znamená, že tri sedacie svaly – veľký, stredný a malý – z nečinnosti začnú bojovať o záchranu. „Stredný sedací sval sa zapáli a nepracuje normálne. Prúdenie krvi sa obmedzí. Amnézia sedacieho svalu vedie k bolesti bedier, spodnej časti chrbtice a dokonca členkov,“ vysvetľuje celebritný fitnes tréner Donovan Green z Kalifornie, že so zadkom v mrákotách neurobíte ani drep. Skúste to. Nejde? Začnite zachraňovať.

Mravce v nerve

Prečo? Namiesto toho, aby ste zadok ako najsilnejší sval zapájali, nútite ho niesť bremeno celého tela. Kým vy odpočívate v kresle, zadok stráca schopnosti, na ktoré sa určil. „Predstavte si výrobu panini sendviča. Vysoký tlak a teplota spravia s vaším zadkom to isté,“ opisuje americký fyzioterapeut Kelly Starrett neustále stláčanie tkanív. To môže viesť k parestézii, ktorú cítite ako mravčenie, šteklenie, brnenie, pálenie či necitlivosť v zasiahnutej oblasti. Ak máte šťastie, bolí len mierne a občas. Ak smolu a vysedeli ste si zápal sedacieho nervu, na stoličku sa vám nielen zle sadá, ale aj vstáva z nej. Navyše, keď oslabíte zadok, v tele sa spustí lavína. Za nepracujúce svaly preberú štafetu slabšie. No pomocné svaly bedra, nôh, ale aj chrbtice to namáha príliš.

Zadok hore:

stojte: v autobuse si nesadajte, ale stojte a dbajte na správne držanie tela

v autobuse si nesadajte, ale stojte a dbajte na správne držanie tela kráčajte: každú polhodinu sa zdvihnite od pracovnej dosky a dajte si päťminútovú prechádzku

každú polhodinu sa zdvihnite od pracovnej dosky a dajte si päťminútovú prechádzku kúpte si švihadlo: po práci si doprajte aspoň desaťminútový záťah na zadok, ideálne sú drepy, výskoky či skoky cez švihadlo

po práci si doprajte aspoň desaťminútový záťah na zadok, ideálne sú drepy, výskoky či skoky cez švihadlo nehrbte sa: seďte vzpriamene, brada nesmie byť za ani pred zvyškom tela, zhrbení si tlačíte na sedacie svaly i kostrč

seďte vzpriamene, brada nesmie byť za ani pred zvyškom tela, zhrbení si tlačíte na sedacie svaly i kostrč mrvte sa: deti vedia, prečo sa na stoličke toľko mrvia, vy si pod zadok vložte ergonomický nafukovací vankúš, bude vás nútiť robiť mikropohyby na balansovanie

Desať minút

Chce sa vám ísť povystierať do fitka? Ani to nemusí byť najlepší nápad. Na dvíhanie činiek len doplatíte. Namiesto posilnenia ochabnutých svalov ešte viac zaťažíte chrbticu, hamstringy a stehenný sval, ktoré sa pri mŕtvom zadku musia narobiť viac. Čo teda? Menej je viac. Cielený ťah na sedací sval vytvoríte lozením, drepmi bez závažia, behom, skokmi a obyčajnou chôdzou. Všetko činnosti, ktoré ste robili ako deti, no zabudli. A myslite na prevenciu. Schudnite a začnite sa hýbať ešte skôr, ako si vysedíte bolesť. „Dobrým pravidlom je na každú hodinu sedenia aspoň desať minút stáť alebo sa poprechádzať. A pred akýmkoľvek cvičením aj po ňom nezabudnite na strečing zadku,“ odporúča fitnes tréner.

Ako spraviť správny drep?

