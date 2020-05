VIDEO: Zatočí s ovisnutou kožou na stehnách a vytvaruje zadok. To musíte skúsiť!

Krásne vytvarovaný zadok a nohy sú snom nejednej ženy. Poznáte najúčinnejší cvik na tieto partie? Vyskúšajte rôzne variácie výpadov.

Výpady sú efektívnym cvikom, pri ktorom sa zapájate hneď niekoľko svalov naraz. Toto cvičenie potrápi veľký a stredný sedací sval, flexory, adduktory a abduktory, takisto štvorhlavý stehenný sval a hamstringy. Ak tento základný cvik ešte modifikujete a vylepšíte aj inými variáciami, dokážete veľmi rýchlo dosiahnuť skvelý výsledok.

VIDEO: Zadok snov za 30 dní. Stačí 7 cvikov a vaša postava bude na nespoznanie!

Základný cvik je pomerne jednoduchý, aj napriek tomu ho občas cvičíme nesprávne. Viete, ako by malo vyzerať jeho prevedenie? Snažte sa mať hornú časť tela vyrovnanú, brucho stiahnuté a panvu podsadenú. Ramená majte uvoľnené smerom vzad a hladu držte v rovnomernej polohe s pohľadom priamo pred seba. Následne vykročte vpred s jednou nohou tak, aby bolo koleno v 90° uhle. Zadným kolenom by ste sa nemali dotýkať podlahy. Celú váhu držte v pätách a nakoniec sa vráťte späť do východiskovej polohy.



Zdroj: Shutterstock

Na čo si dávajte pozor?

predklánaniu trupu

príliš rýchlemu a dynamickému pohybu

vykročeniu v malej vzdialenosti

vychylovaniu sa do strán

zhrbenému chrbtu

pozeraniu sa do strán

FOTO: 6 najlepších joga pozícií, ktoré vám pomôžu zbaviť sa bolesti chrbta

Na začiatku je najlepšie cvičiť stacionárne výpady, 3 série po 8 až 12 opakovaní. Po osvojení si tohto cviku môžete postupne využívať väčšiu záťaž alebo vyskúšať striedavé výpady či výpady pri chôdzi.

Druhy výpadov ►►►