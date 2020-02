VIDEO: Zbavte sa kŕčových žíl jednoducho. S týmto cvičením docielite viditeľné výsledky

Nejde len o estetický problém. Vystupujúce žily na nohách môžu potrápiť skutočne každého. Viete však tomu zabrániť. Pripravte sa, začíname!

Dlhodobé sedenie spôsobí hromaždenie krvi v nohách. To môže viesť k vzniku kŕčových žíl alebo drobných pavučinových cievok nazývaných tiež metličky. Takéto vystupujúce a viditeľné žily sú nielen neestetické, ale pri ignorovaní problémov môžu byť aj nebezpečné. Kŕčové žily vznikajú vtedy, keď sa obmedzí prietok krvi, napríklad od kolena do nôh. Stena cievy je pod tlakom, rozširuje sa a môže sa vyduť. Je to nepríjemné, viditeľné, aj nebezpečné ochorenie, ktoré sa však dá chirurgicky aj laserovo liečiť. Čo je však pozitívnejšie, možno mu však predchádzať.

Lekári považujú kŕčové žily za civilizačné ochorenie. Postihuje polovicu obyvateľstva v západných civilizáciách, vo väčšej miere ženy. Viditeľný zdravotný problém sa začína pavučinovými žilkami, ktoré trápia už aj mladé dievčatá. Dôvodov ich vzniku môže byť viacero, napríklad nesprávne sedenie, zlá životospráva, nedostatok pohybu či genetická predispozícia. Nečakajte, kým bude problém vypuklý a žily viditeľné. Niekedy i takmer neviditeľné kŕčové žily spôsobujú príznaky, ako sú pocity ťažkých nôh, pálenie, únava, kŕče a opuchy.

Lenže najlepšia je prevencia. Venujte svojim nohám pár minút a tento zdravotný problém sa vás týkať nebude! Pozrite si cvičenie na kŕčové žily, ktoré pomôže s prevenciou aj riešenie už viditeľného problému.

Ľahnite si na podložku, nohy zodvihnite a pokrčte v kolenách. Vykonávajte pohyb pripomínajúci šľapanie do pedálov. Cvičenie v sede môžete robiť kedykoľvek počas dňa. Sadnite si na stoličku. Zdvíhajte nohy do vodorovnej polohy, vydržte pár sekúnd a potom ich spustite opäť na zem a cvik opakujte niekoľkokrát. Ľahnite si na podložku a pomaly zdvíhajte striedavo ľavú a pravú nohu. Nohy musia byť vystreté a nemali by ste ich dvíhať viac ako do 90 stupňov. Dajte sa do takzvanej pózy dieťaťa. To znamená, že si sadnete na päty, vydýchnete a telo položíte na stehná. Ruky sú položené voľne vedľa tela dlaňami hore smerom k pätám. Ramená musia byť uvoľnené, hlava oddychuje položená čelom na podložke. Oči zatvorte, dýchajte zhlboka a zostaňte v tejto pozícii 2 minúty.

Autor videa: Facebook/ Health+

