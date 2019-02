VIDEOworkout pre telo snov: Netýrajte sa hodinu! Stačia 4 minúty 2 x týždenne a máte ho

Za 4 minúty spálite rovnako ako za hodinu behu. Viete si to predstaviť? Na toto máte čas aj vy!

Cvičeniu podľahla aj herečka Kyra Sedgewick: „Je to poriadna makačka, no stojí to za to. Musím povedať, že konečne robím niečo s viditeľnými výsledkami. Pridanie dvoch tabata tréningov do môjho plánu k bežným fyzickým aktivitám v týždni mi za jediný mesiac zredukovalo 7% telesného tuku."

Je to overené!

Tabata je kardio cvičenie vyvinuté v 70. rokoch pre japonských olympionikov. 4 minúty intenzívneho cvičenia metódou tabata zvýši aeróbnu a anaeróbnu kapacitu, rýchlosť metabolizmu a pomôže spáliť podstatne viac tukov.

Striedate 20 sekúnd aktivity maximálnej intenzity s 10 sekundami oddychnu. Cviky opakujete 7-8 krát.

Ako začať?

Tabatu môžete aplikovať na prakticky akýkoľvek druh pohybu, no schválne, začnite práve s tým, na ktorý ste príliš pohodlní. Napríklad so šprintom na bežiacom páse.

Počítať vie samozrejme každý, no pri tak vysoko intenzívnom tréningu je mozog príliš koncentrovaný na výkon. Nikdy by ste si neodrátali presné striedanie času aktivity a oddychu, čo je absolútnym základom rýchleho výsledku. Ideálna je aplikácia, ktorú si pod názvom tabata alebo HIIT stiahnete do svojho smartfónu.

Alebo sa rovno prezlečte, pustite si video a idete do toho hneď a bez výhovoriek!

VIDEO: 4 minúty TABATA full body

Alebo si trúfnete na 12?

Kým si pridáte, vypracujte si kondičku. Maximum intenzívneho intervalového tréningu je podľa fyzickej zdatnosti 15-20 minút.

