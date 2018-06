Super TEST: Zistite, aký šport je ideálny práve pre vás

Najdôležitejšie je, aby ste mali z pohybu radosť. Ak vás bude tréning baviť, bez problémov pri ňom vydržíte aj počas dovolenkových mesiacov.

Dostali ste nadšený tip na skupinové cvičenie, ale po prvej hodine ste to vzdali? Neznamená to, že nemáte vzťah k pohybu či športovaniu, len si musíte nájsť vhodnú aktivitu. Zorientovať sa môžete aj na základe testu.

1. Čo očakávate od športu?

Tréning vďaka ktorému budem mať super telo. C

Niečo vzrušujúce, čo ma vytrhne z bežného dňa. A

Poriadnu dávku relaxácie. B

2. Ktorý výrok vás najviac vystihuje?

Kariéra nie je pre mňa dôležitá. Aj bez množstva peňazí môže byť život krásny. B

Pracovný úspech a finančná istota nie sú zlé, ale netreba tlačiť na pílu. A

Kariéra je pre mňa jednou z najdôležitejších vecí a spôsob sebarealizácie. C

TEST: Overte si, či naozaj chudnete najlepšie, ako môžete

3. Kde najradšej športujete?

Ideálne v domácom prostredí. B

Vonku, na čerstvom vzduchu. A

V akomkoľvek fitku. C

4. Ako sa zachováte, keď na vás niečo lezie?

Pre istotu zbehnem k lekárovi, môže to byť niečo vážnejšie. C

Pár dní si naordinujem pokoj, ale potom pokračujem v obvyklom tempe. B

Snažím sa pokračovať, ako by sa nič nedialo, keď nejde o život... A

Odpovedzte nahlas! Rozprávate sa sami so sebou?

5. Ako sa najčastejšie vyrovnávate so stresom?

O samote, potrebujem chvíľku pre seba. B

Vyrazím si s priateľmi. A

Pôjdem búchať do boxovacieho vreca alebo prekopem celú záhradu. C



Sparing partner je pri akomkoľvek tréningu výhodou. Zdroj foto: Shutterstock

6. Ako vyzerá váš jedálny lístok?

Neviem si predstaviť život bez mäsa alebo rýb. C

Najdôležitejšie je bojovať proti stereotypom. Nové chute, exotické kuchyne, všetko treba vyskúšať. A

Snažím sa jesť veľa zeleniny a dodržiavať zásady zdravého stravovania. B

7. Prečo potrebujete pohyb?

Kvôli tomu, aby som bola vo forme. C

Zlepšuje mi náladu. A

Prináša mi uvoľnenie. B

VIDEO: Spoznajte jeden z najpríjemnejších spôsobov chudnutia!

8. Ako najradšej trávite svoju dovolenku?

Ideálne je, keď sa môžem vrátiť na miesta, ktoré poznám a mám k pozitívny vzťah. B

Vždy na inom mieste, svet je predsa taký veľký. A

Najdôležitejšie je dobrodružstvo, adrenalín a trochu športu. C

9. Zdedili ste starú telocvičňu. Ako ju prerobíte?

Bude to oáza s otvorenými priestormi, vonnými lampami, kde načerpáte silu meditačných cvičeniach. B

Bedne, rebriny, pneumatiky, bude to sparťanská telocvičňa. C

Poradím sa s priateľmi, ale vyhrá telocvičňa s miestnosťou so stolovým futbalom. A

VYHODNOTENIE



Odbúrajte stres, dobite energiu, leto je na pohyb ideálne. Zdroj foto: Shutterstock

Najviac odpovedí A

Radosť, zvedavosť, dobrodružstvo, bez nich by váš život nemal zmysel. Nuda nie je pre vás. Milujete športy, ktoré v sebe spájajú rýchlosť či vytrvalosť. Ak ide o nejakú novinku, určite ju vyskúšate. Bez problémov sa vyberiete na skupinové skákanie na trampolíne či na dovolenke vyskúšate vodné lyžovanie. Cudzie vám však nie je ani inline korčuľovanie či futbal s kamarátmi.

Sledujte! Jediný pohľad na tieto FOTO zmení chémiu vášho mozgu! Tiež to cítite?

Najviac odpovedí B

Istota, stabilita, bezpečnosť. Snažíte sa dodržiavať zásady zdravej živosprávy a z času na čas si doprajete aj očistnú kúru. Pokiaľ vám vašu bezpečnú zónu narušia, prepadá vás úzkosť. Z vytrvalostných športov je pre vás vhodný beh alebo nordic walking. Sústredenie oceníte pri golfe. Okrem jogy si doprajte aj pilates, bicyklovanie, ale aj plávanie.

Najviac odpovedí C

Zmena, aktivita, sila, spia vo vás inštitkty lovca. Udržiavanie fyzickej kondície je pre vás tak prirodzené ako pre niekoho pitie vody. Aj stres vždy riešite fyzickou aktivitou. Najvhodnejšie sú pre vás športy, ktoré v sebe spájajú vytrvalosť, silu a rýchlosť. Napríklad triatlon alebo veslovanie. Vhodné je i horolezectvo, zjazd, surfovnie, ale aj box.

Čítajte aj: