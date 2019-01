Začali ste cvičiť? S týmito radami vytrváte a nevzdáte to!

V januári zvyknú telocvične, fitká či posilňovne praskať vo švíkoch. Novoročné predsavzatia ženú ľudí cvičiť a zhadzovať kilá. Ako na to, aby ste nepatrili medzi odpadlíkov, ktorých je veľa?

Rozhodnutie, že konečne začnete cvičiť, prípadne že konečne sa k cvičeniu po pauze vrátite, je skvelý začiatok. Dôležité je, aby mal aj pokračovanie. Január je už povestný veľkými odhodlaniami, na ktoré si vo februári už len smutne spomíname. Tento rok to tak byť nemusí!

Neprežeňte to a cvičte pre radosť

Je v princípe jedno, pre aký druh športu sa rozhodnete. Dôležité je, aby sa vám páčil a radi ste sa k nemu vracali. Aby ste pri odchode do fitka nevzdychali, aká to bude otrava a aby ste k cvičeniu nepristupovali s tým, že si ho hlavne treba odbyť. Možno budete trošku hľadať, ale nevzdajte to a iste sa k dačomu fajn prepracujete.

Okrem toho myslite na to, že ak ste sa dlhšie nehýbali, nemôžete sa hneď vyrovnať ostatným, ktorí možno cvičia už mesiace či roky. Nájdite si cvičenie, ktoré bude vyhovovať vašej kondícii a neprepínajte zbytočne sily. To vás otrávi a znechutí. Ak na to pôjdete postupne, kondícia sa vám bude rýchlo zlepšovať, je to normálny proces.

Nevážte sa, centimeter je lepší

Cvičením a prípadne aj úpravou stravy vám začne ubúdať tuk a rásť svalová hmota. Keďže tuk je ľahší ako svaly, môže to znamenať nie úbytok, ale prírastok na hmotnosti! Ale neľakajte sa, postava sa vám bude meniť k lepšiemu. Namiesto váhy si zmeny overujte pravidelným premeriavaním vybraných partií, napríklad obvod stehna, bokov a podobne. Výhoda svalov je, okrem lepšej postavy, aj v tom, že i keď ste v pokoji, vaše telo vo svaloch spaľuje viac kalórii ako keď ste tam mali tuk.

Odmeňujte (a trestajte) sa

Za poriadne cvičenie si môžete dať odmenu. Samozrejme, nie jedlo. Ale napríklad dobrý čajík pri ďalšom diely obľúbeného seriálu. No ak cvičenie vynecháte, nemali by ste mať nárok ani na seriál!

Keď dosiahnete nejaký čiastočný úspech, ktorý ste si predsavzali, napríklad sa už zmestíte do nohavíc, ktoré ste nemohli zapnúť, kúpte si napríklad nové tričko do telocvične či zájdite do kina.

Apropo, tričko. Do fitka by ste nemali chodiť v starých teplákoch a rozťahanom tričku. Hneď na začiatku si zaobstarajte niečo šik, v čom sa budete cítiť dobre. Aj to je motivácia!

Nepodľahnite pohodlnosti

Pamätajte, že ak sa rozhodnete chodiť cvičiť napríklad každý pondelok a štvrtok a potom začnete pre rôzne „objektívne“ príčiny kde-tu telocvik vynechávať, čoskoro pôjde vaše cvičenie dostratena. Musíte byť vytrvalí a nesmiete podľahnúť lenivosti. Oplatí sa, ak sa do cvičenia pustíte vo dvojici. Ak si začnete odôvodňovať, prečo „tento štvrtok nemôžem“, mal by zabrať kamarát či kamarátka a zaveliť, že žiadne výhovorky sa neprijímajú. Okrem toho by bolo od vás hlúpe nechať druhého „v štichu“ a neprísť. Ale hlavne skúste nezabúdať, že to robíte pre seba, pre svoje zdravie, lepší pocit a energiu. Uvidíte, že časom sa pondelok a štvrtok bez cvičenia stanú pre vás nemysliteľné!

