Zo svetových maratónov nosí zlaté medaily, aj po 70-tke dokáže vyhrávať a motivovať

Svojou výkonnosťou by zahanbil aj mnohých mladých. Sedemdesiatnik Ján Hazucha je slovenský unikát.

Mohol si pokojne užívať dôchodok, namiesto toho behá desiatky kilometrov týždenne a chystá sa uzavrieť svetovú šestku top svetových maratónov. Berlín, Boston, New York a Chicago, vo všetkých mestách 75-ročný Ján Hazucha vyhral maratón vo svojej kategórii. A stále nekončí, tento rok plánuje Tokio a Londýn. „Ak sa mi ich podarí absolvovať, svetová federácia World Marathon Majors mi udelí medailu za účasť na všetkých šiestich svetových maratónoch,“ prezrádza veľké plány aktívny dôchodca zo Zvolena.

Víťaz v každom veku

Životný príbeh Jána Hazuchu je zaujímavý tiež tým, že sa behu začal súťažne venovať až ako 45-ročný. Dokazuje tak, že vek nie je limitom na zdolávanie výziev. „Začať sa dá v každom veku. Ak trénujete a postupne dokážete odbehnúť 15 až 20 kilometrov, tak si poviete, že zvládnete aj dlhšie trasy. Je lákavé odbehnúť maratón. Na všetko sa dá postupne pripraviť,“ povzbudzuje, že to treba skúsiť. Najbližšie bude o tom presviedčať ľudí už o mesiac na ČSOB Bratislava Marathon 2019, kde je v kategórii Senior Run & Walk ambasádorom. A hoci s vytrvalostným behom začal neskôr, láska k športu mu takpovediac prúdi v žilách.

Nevynechal ani jednu

„Bez športu si ani neviem predstaviť život. Ako chlapec som rád hrával futbal, na vysokej škole som sa dostal k horolezectvu, pri ktorom je vytrvalosť na prvom mieste. Predsedu horolezeckého oddielu som robil 15 rokov,“ spomína, že popritom obľuboval vysokohorskú turistiku a stále si občas dopraje skialpinizmus v Nízkych Tatrách. Jeho záľubou, ktorej sa tiež dodnes venuje, je bežecké lyžovanie. Známu súťaž na bežkách Biela stopa nevynechal za polstoročie ani raz! „Som jediný, kto za 46 rokov absolvoval všetky ročníky. Aby som každý jeden zvládol a dokázal na lyžiach odbehnúť 50 kilometrov, musel som byť zdravý,“ hovorí energický dôchodca, ktorý nielen športuje, ale naďalej pracuje ako statik.

Chcel to skúsiť

„Moje povolanie je náročné a zodpovedné. Takže pohyb mi pomáha, aby som sa psychicky uvoľnil. Tým, že športujem, udržujem si zdravie aj kondíciu,“ prezrádza. S behom začal ešte na vysokej škole, keď sa prihlásil do horolezeckého oddielu. Aby mal kondíciu, tréningovo behal, no na súťažiach sa v tom čase ešte nezúčastňoval. Až neskôr, v strednom veku, začal s cestným behom. „Keďže som sa chcel fyzicky pripraviť na bežkársku súťaž, začal som pred zimou pravidelne behávať. V 80. rokoch bol beh čoraz populárnejší a moji známi súťažili na zvolenskom maratóne. Povedal som si, že to tiež skúsim. Aj sa mi to podarilo, ako 45-ročný som bežal prvý maratón vo Zvolene.“

Svetové ciele

Za roky sa Ján Hazucha postupne prepracoval k ďalším maratónom. A nielen slovenským, ale v seniorskom veku aj k svetovým. „Poznám svoje telo a viem, čo zvládne. Nebehám každý deň, ale každý druhý, pretože už potrebujem regeneráciu. Pomedzi to plávam, takže pohyb mám denne,“ vysvetľuje, ako ho podporuje celá rodina – manželka aj traja synovia, ktorí celý život športujú tiež. Pán Ján sa už začal pripravovať na maratón do Londýna, predtým ho ešte uvidíme na ČSOB Bratislava Marathon 2019.

