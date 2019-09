Robí sa vám často jačmeň alebo vlčie zrno? Upozorňujú na vážnu diagnózu

Ste nachylnejší na tvorbu jačmeňa a vlčieho zrna? Práve tieto ťažkosti sú často signálom, ako u pacienta lekár odhalí vážny problém. S jačmeňom i s vlčím zrnom zájdite za lekárom. Za normálnych okolností sa ich zbavíte do týždňa.

Za obe zrná v oku zodpovedajú najmä stafylokoky – baktérie, ktoré žijú bežne na koži. „Opakované infekcie, zápaly rohovky či spojovkového vaku môžu narušiť obranné línie oka a pustiť stafylokoky do mazových žliaz,“ približuje očný lekár docent MUDr. Jozef Čmelo. Vzniku ťažkostí praje aj syndróm suchého oka, keď nedostatočný slzný film neodplaví nečistoty. A takisto takzvaná nekompenzovaná cukrovka 2. typu. Či už je dôsledkom nesprávnej liečby, alebo stavu, keď napriek terapii máte v krvi veľa glukózy. „Diabetici sú nachylnejší na opakovanú tvorbu jačmeňa a vlčieho zrna. Stretávame sa však aj s tým, že až ony nám odhalia diabetes. Najmä ak máte na viečkach zároveň drobné žlté usadeniny tuku. Musíte absolvovať vyšetrenie, ktoré diagnózu vylúči alebo potvrdí,“ ozrejmuje lekár.

Predpísali vám okuliare a ignorujete ich, hoci ste krátkozrakí, ďalekozrakí alebo trpíte astigmatizmom? Aj tým si koledujete o nepríjemnosti. „Staršia pani bola krátkozraká a trpela silným astigmatizmom. Ustavične sa jej tvorili jačmene, no nevedeli sme odhaliť prečo. Nepatrila k diabetikom, ani so suchými očami nemala problémy, aj okuliare boli v poriadku. Až neskôr sa priznala, že ich nenosila, lebo na televízor dovidela aj bez nich. Keď ich začala nosiť, ťažkosti zmizli,“ priznáva docent Čmelo.

CHCEM SA HO ZBAVIŤ

S jačmeňom i s vlčím zrnom zájdite za lekárom. Za normálnych okolností sa ich zbavíte do týždňa. Nasaďte si vitamíny skupiny B a na úplnom začiatku si vznikajúcu zdureninu skúste rozmasírovať. Dbajte však o to, aby ste mali čisté ruky, prípadne použite čistú vreckovku. „Predpíšeme vám lokálne antibiotiká. Kvapky alebo masť. Na postihnuté miesto si aplikujte teplé obklady alebo infražiarič. Zápal sa rýchlejšie ohraničí a nešíri ďalej. V úvodnej fáze je pri jačmeni možné nasadiť aj kortikoidové kvapky, ktoré pôsobia protizápalovo. Keď sa podajú na úplnom začiatku, hrčka sa často úplne vstrebe,“ objasňuje lekár.

V minulosti sa pichali priamo do jačmeňa injekcie kortikoidov vo veľmi nízkych množstvách. „Od tejto liečby sa upustilo, pretože niektorí pacienti na ňu reagovali poruchami pigmentácie v okolí postihnutého miesta. Jačmeň sa dá vyliečiť, depigmentácia však už ťažko,“ dodáva očný lekár a varuje pred striktne domácou liečbou. Najmä ak vás jačmeň alebo vlčie zrno obťažujú aj niekoľkokrát za rok a dlhšie ako týždeň. „Bylinkové obklady sú prospešné, no v prípade očných problémov by ich mal schváliť lekár.

Oko je oslabené, preto mu môžete skôr ublížiť ako pomôcť,“ upozorňuje lekár. „Ani jačmeň, ani vlčie zrno vám zrak síce nepoškodia, no infekcia sa môže rozšíriť lymfatickými cievami. Hrozí zápal a zahnisanie celého viečka, čo sa môže skončiť až zápalom mozgových blán. Je to síce rarita, ale je možná,“ objasňuje MUDr. Čmelo. Chalazión máva ešte jeden háčik. Môže sa zmeniť aj na chronický. „Zrno sa opuzdrí a zmení na väzivové tkanivo. Máte stály pocit cudzieho telesa v oku. Nepríjemné je, že tento problém určite spontánne nezmizne. Potrebná je operácia,“ varuje lekár.