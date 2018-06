Natália je ľahšia o 38 kí! Milovníčka jedla dokázala konečne zdravo zhodiť

Vedúca v školskej jedálni to nemá s chudnutím ľahké. Natália to však dokázala a spolu s kilami sa zbavila aj zdravotných problémov.

„Mali sme to v rodine, aj preto ma to asi nikdy nijako extrémne netrápilo,“ hovorí štyridsiatnička Natália Compeľová, ktorá svoje kilá vždy vedela hrdo nosiť. Stravovala sa klasicky v duchu slovenských tradícií, a hoci si sem-tam išla zaplávať, jej najobľúbenejším športom bolo v mladosti behanie po vonku. Postupne sa to zmenilo na sedenie na gauči. „Keď ste unavení z práce, chcete oddychovať, nerobiť nič,“ hovorí z duše mnohým.

Cukor, prosím

Prvé snahy schudnúť sa u Natálie dostavili po tridsiatke. „Skúšala som všetko možné, medzi inými aj Atkinsonovu či 90-dňovú diétu. Ale to, čo som schudla, som zasa rýchlo nabrala späť. A ešte aj niečo navyše,“ spomína na zákerné jojo efekty.

„Mojím najväčším problémom bolo nepravidelné stravovanie. Nemusela som raňajkovať ani obedovať, ale večer som tomu neušla. Vždy som vyplienila chladničku,“ priznáva žena, ktorej telo si pýtalo hlavne sladkosti – rýchlu energiu v chutnom balení. A nabraté kilá si začali pomaly, ale isto pýtať svoju daň.



Príliš mladí na choroby

Keď bola Natália tehotná, objavili sa prvé problémy. Vysokého krvného tlaku sa však už nezbavila. Vystúpil jej natoľko, že jej v tridsiatich deviatich rokoch lekárka predpísala lieky na tlak. „Poradila mi, že by som mala schudnúť a zmeniť životný štýl, ale to hovoria každému. Aj chudému.“ A predsa nad tým Natália nemávla rukou. Vysoký tlak namerali aj jej priateľovi. Obaja si povedali, že sú ešte príliš mladí na to, aby boli chorí, a príliš múdri na to, aby sa dobrovoľne ničili ďalej.

Natália s manželom Stanislavom. Zdroj: archív N.C.

„Vystrašilo nás to. Uvedomili sme si, že ešte nechceme zomrieť, chceme žiť. Veď nemáme ani štyridsať!“ Našťastie, pred ďalšou nezmyselnou diétou ich zachránila Natálina 12-ročná dcéra.

V školskej jedálni

„Dcéra je krv a mlieko. Po mne, ale rozhodla sa to riešiť skôr a rozhodne zdravo,“ hrdí sa mama, ktorú práve dcéra nasmerovala do poradenského centra redukcie hmotnosti. „Prsty v tom má jej spolužiačka, od nej sa o tom dozvedela. Výživová poradkyňa, pani Deckárová, je úžasná.“ To, čo Natáliu na profesionálnom chudnutí zaujalo, bolo úplne iný štýl stravovania. Jedlá v prášku, ktoré stačí zaliať a ktoré plnohodnotne nahradia vyvážené stravovanie. „Pracujem ako vedúca v školskej jedálni. S jedlom som stále v kontakte, možno aj preto som taká lenivá pripravovať si ho,“ priznáva.



Na začiatku vážila 118 kíl. O týždeň jej váha ukázala o 5 menej! Zdroj: archív N.C.

Namiešané proti hladu

Natália začala na jar, dvomi týždňami výhradne na „instantnej“ strave. Na začiatku vážila 118 kíl. O týždeň jej váha ukázala o 5 menej. „Bola som nadšená a nebola som ani trochu hladná. Je mi jasné, že bolo z čoho chudnúť. Aj preto to šlo ako po masle.“ Po dvoch týždňoch prešla na dve normálne jedlá a tri kokteily denne. „Normálne jedlo znamenalo zeleninu a syr alebo zeleninu a šunku či iné mäso. Teraz už jem úplne normálne, všetko, ale malé porcie a často. Ovocie iba dopoludnia, k všetkému zeleninu. Ak sa spustím, nasledujúci deň si dám skôr kokteilový.“

Zdravší pocit

Raz týždenne chodila Natália na kontrolu do nutričnej poradne a nechodila tam sama. Chudnúť sa s ňou rozhodol aj jej priateľ Stanislav. Po troch mesiacoch vážil on o osem kíl menej, ona o obdivuhodných 30. So zhodenými kilami narastala chuť hýbať sa, a tak sa nebránili. Zdravý pohyb je predsa súčasťou zdravého chudnutia.



Foto: archív N.C.

„Leto nás trochu pribrzdilo, ale nič vážne. Na dovolenke sme chceli všetko ochutnať, dali sme si aj nejaký ten drink, ale nepribrali sme až tak veľa. Pani Deckárová povedala, že sme už mali naštartovaný metabolizmus,“ potešila sa Natália, ktorá síce ešte stále užíva lieky na tlak, ale už len v minimálnych dávkach.

Dnes váži krásnych 80 kíl, a hoci mieni pokračovať, cíti sa oveľa lepšie a hlavne zdravšie. A to je hlavné!

Natáliin ukážkový deň

Raňajky: bielkovinové

Vajíčko, šunka, syr + zelenina, špaldový rožok alebo smoothie, prípadne kaša alebo nátierky.

Desiata: podľa času

Ovocie, jogurt, niekedy iba veľa čaju z moringy a káva.

Obed:

Vždy polievka a o hodinu mäso, zelenina a málé množstvo prílohy.

Olovrant:

Syr cottage, vajíčko, tuniak, šalát.

Večera:

V zime teplá polievka – zeleninová, strukovinová, vývar.

V časovej tiesni nahradí ktorékoľvek jedlo instantným nízkosacharidovým kokteilom.

