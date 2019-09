24-hodinový pôst expresne likviduje zásoby tuku, pozor len na menší háčik

Čo sa stane, ak nebudete jesť celý deň a noc? 24-hodinový pôst spustí v tele zložité procesy a začne zrýchlene spaľovať vaše tukové vankúšiky. Ale...

Telo počas nedostatku prísunu potravy spustí rôzne chemické reakcie. 24 hodín pôstu stačí na to, aby ste začali rýchlejšie spaľovať kalórie z vašich tukových zásob. Pozor ale, aby ste ich po skončení hladovky nedoplnili 2-násobne!

Telo začne rýchlejšie spaľovať kalórie

Primárnym zdrojom energie na fungovanie nášho tela je cukor. Zvyčajne pochádza z potravín ako obilniny, mliečne výrobky, ovocie, niektorá zelenina, strukoviny a tiež sladkosti. Pečeň a svaly si ukladajú glukózu do zásoby a potom ju uvoľňujú do krvného obehu, kedykoľvek to telo potrebuje. Avšak po približne 8 hodinách hladovania minie pečeň svoje glukózové rezervy a telo sa prepne do režimu pôstu. Štúdie preukázali, že vtedy sa zvýši množstvo kalórií, ktoré telo spaľuje. Čiže, keď ste v stave pôstu, vaše telo začne spaľovať tuk, ku ktorému nemá prístup v čase, keď prijímate energiu z jedla.

Krátky pôst pomáha pri chudnutí, ak vydržíte

Niektoré diéty zahŕňajú 12-, 16- či dokonca 24-hodinové pôstne obdobia. V tom čase možno len piť, najlepšie čistú vodu. Je ale na vašom zvážení, či vám to stojí za to. V nedávnej štúdii ľudia s obezitou, ktorí si robili pôstne pauzy počas 12 mesiacov, stratili o niečo viac kilogramov ako tí, ktorí chudli tradičnejším spôsobom. Výsledky ale neboli štatisticky významné. Na druhej strane sa ukázalo, že tí, ktorí sa postili, sa častejšie vzdali úsilia o schudnutie ako tí, ktorí držali tradičnú diétu s počítaním si kalórií. Zdá sa teda, že do chudnutia s pôstom sa oplatí vrhnúť len s pevným odhodlaním a výdržou. Obdobie po pôste navyše láka poriadne sa „naládovať“ a opäť vyžaduje pevnú vôľu tomu nepodľahnúť.

Zdravotné účinky pôstu

Jednodňový pôst ale nepáli rýchlejšie len kalórie. Má aj ďalšie výhody pre vaše zdravie. Podľa výskumov môže zlepšiť srdcovo-cievne zdravie. Niektoré dôkazy z výskumu na zvieratách ukazujú, že pôst môže tiež pomôcť bojovať proti určitým druhom rakoviny alebo dokonca pomôcť zlepšiť pamäť.

Aby ste vydržali 24 hodín bez jedla, musíte veľa piť. Najlepšie vodu, no prípustný je aj čaj bez cukru. Niektoré diéty pripúšťajú aj sladké nápoje bez cukru, no tým je lepšie vyhnúť sa už len kvôli umelým sladidlám.

Návrat k jedlu musí byť opatrný

Po skončení 24-hodinovej hladovky začnite len malým jedlom, inak si spôsobíte trávaiace problémy. Veľmi dôkladne každé sústo požujte, najmenej 30-krát. Jedzte varené, nie surové potraviny, tie sa ľahšie trávia. Napríklad varenú zeleninu.

A ako často zaradiť do života 24-hodinový pôst? Ak zvládnete raz týždenne, cesta k štíhlemu pásu bude dosť rýchla!

