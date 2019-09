5 dôvodov, prečo vás číslo na váhe klame. Kedy nemá zmysel sa vážiť?

Nespoliehajte sa na stupnicu, denné sledovanie hmotnosti vás môže zmiasť.

Hmotnosť je len číslo. Ak sa váženie stalo vašou dennou rutinou, a nervózna ste už aj z malej odchýlky pri vážení, nedajte sa odradiť. Existuje niekoľko dôvodov, prečo číslo na váhe neodráža skutočné výsledky pri chudnutí. Nárast hmotnosti totiž nemusí hneď znamenať, že ste pribrali. Sú totiž situácie, ktoré tento výsledok skresľujú.

Priateľ nepriateľ

Poznať hmotnosť svojho tela je dobré pre orientáciu, určite by ste sa však nemali na tento údaj spoliehať stopercentne. Kalifornská lekárka a autorka mnohých kníh o zdravej výžive Melisa Jampolis hovorí, že prvá vec, ktorú by ste si mali uvedomiť je: „Denné váženie nie je váš priateľ. Pri chudnutí sa stačí vážiť raz týždenne.” Uznávaná dietologička hovorí, že pri zisťovaní hmotnosti si musíte uvedomiť čas váženia, extrémne výkyvy teplôt, ale aj stres či chorobu, ktoré čísla ovplyvňujú. No existujú ďalšie situácie, ktoré si možno neuvedomujete, no nemá zmysel sa pri nich pre váhu stresovať.