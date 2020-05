7 jednoduchých trikov, ktoré vám ušetria zbytočné kalórie

Patríte k tým, ktorým posledné týždne pribúdajú kilogramy akosi rýchlejšie. Zabudnite na drastickú diétu, stačia drobné zmeny a ručička váhy pôjde nadol.

Milujete na raňajky cereálie a máte ich na kuchynskej linke vždy po ruke? Je to chyba. Podľa štúdie amerického profesora Briana Wansinka, ktorý sa venuje nutričnej psychológii, vážili ženy, ktoré mali cereálie počas dňa na očiach, v priemere o desať kilogramov viac ako dámy, ktoré ich odložili do skrinky. Problém je to, že najmä v prípade, keď trávite väčšinu dňa doma, vždy si z nich zobnete. Ak už musíte mať niečo vyložené, dajte si do misky radšej paradajky alebo pár kusov ovocia. Podľa nemeckého portálu vital.de, už tento malý krok v spomínanom experimente spôsobil, že dobrovoľníci zhodili behom roka sedem kilogramov.

