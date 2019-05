Lymfa odvádza z tela odpad, okrem iného i tuky, čistí sa v mieste uzlín. Zdravá vám okrem mnohých prospešných služieb telu pomôže zmierniť celulitídu, opuchnuté členky i celkovo schudnúť.

Dýchanie

Naozaj to môže byť jednoduché ako dýchať. No len málokto z nás dýcha naozaj správne. Overte si to. Ľahnite si, pokrčte kolená a zhlboka sa nadýchnite. Pozor, nie hocijako, ale do bruška – tak aby sa roztiahlo do strán. Vydýchnite nosom a zopakujte 5-krát za sebou.