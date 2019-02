7 tajomstiev žien, ktoré nikdy nechudnú a sú štíhle. Také jednoduché!

dnes

Môžete aj zakázané, no riaďte sa pravidlami. Neexistujú zlé potraviny, no light by ste sa mali radšej vyhýbať.

Posaďte sa, nájdite si čas na jedlo a chudnite!Autor: Shutterstock

Možno si hovoríte, že niektorí ľudia majú štíhlosť snáď zakódovanú v génoch a nech zjedia čokoľvek, nepriberú. Nie je to celkom tak. Kým niekto sa celý život trápi s diétami, ktoré zväčša skončia neželaným jojo efektom, chudí ľudia to robia inak. Dodržiavajú totiž jednoduché pravidlá, vďaka ktorým si udržujú štíhlu líniu. Čítajte aj: Rátate kalórie? Týchto 5 „tučných” potravín sa báť nemusíte, pomôžu schudnúť Úspech v maličkostiach Okresať jedálniček, radikálne znížiť príjem tukov a sacharidov je síce riešenie, ale zväčša len dočasné. Pretože vyhladovaný organizmus to dlho nevydrží a potom sa rýchlo vrátite do starých koľají. Skúste to radšej pomalším tempom a uvidíte výsledky. Osvojte si rady štíhlych žien, ktoré nikdy nedržia diétu a svoju hmotnosť si udržiavajú v norme. Ich rady sú jednoduché a účinné. Úspech začína v maličkostiach. 7 tajomstiev štíhlych žien. Ako si udržiavajú váhu? Čítajte►►►

