7 tipov ako zorganizovať kuchyňu a konečne schudnúť

Každý sme od prírody lenivý. Využite to a chudnutie si zjednodušte vďaka pár šikovným postupom.

Kazia vám odhodlanie zhodiť detaily, ktoré si ani neuvedomujete? Predbehnite svoje podvedomie a zariaďte si kuchyňu tak, aby ste lákadlá zminimalizovali.

1. Prehrešky z očí

Zíde z očí, zíde z mysle, platí aj preventívne. Odložte z dohľadu všetko, čo by vás mohlo zviesť a bude to! Zákusky z chladničky, keksíky z poličky, nanuky z mrazničky. Všetko, čo by vám narušilo poctivý stravovací plán buď odstráňte úplne, alebo aspoň zasuňte na najvyššie police, kde ich nevidíte, alebo sa budete musieť veľmi načahovať. Aj podľa štúdie ľudia, ktorí majú doma poschovávané nezdravé potraviny vážia v priemere o deväť kíl viac.



