9 vôní zázračne podporí chudnutie. Sedmička je úplná tutovka, neveríte?

Túžite po dokonalej postave? Pomôcť môže aj správna vôňa.

Hladovanie je nanič. Zázračné prípravky na urýchlenie chudnutia nezaberajú. A dlhodobý detox je pre organizmus viac škodlivý ako prospešný. Ak si chcete udržať zdravý životný štýl, nestrácajte nádej, ide to aj bez chémie a rizika. „Nie sme odkázaní na pomoc syntetických liečiv. V prírode je všetko, čo potrebujeme,“ uvádza arómoterapeutka Martina Valníčková.

Top vône na chudnutie ►►►

Škorica

Škoricový esenciálny olej pomáha udržiavať rovnováhu hladiny cukru a pôsobí aj proti vytváraniu nových tukových buniek. Pre jeho silu a štipľavosť je dôležité používať ho veľmi opatrne a v malých množstvách. „Ja si škoricový olej dávam do rannej obilnej kaše. Namočím si špáradlo do škoricového oleja a potom do kaše. To, čo sa na drievko obtrie, úplne stačí na dochutenie raňajok a zároveň aj na podporu hladiny cukru. Tiež má príjemne sladkú chuť, takže si môžem vychutnať sladkosť škoricovej kaše bez cukru a bez chemických náhrad,“ radí arómoterapeutka Martina Valníčková.

Pečiete bez cukru? Tieto náhrady sú zdravé, no nie všetky menej kalorické