9 varovaní, že držíte nesprávnu diétu!

Chcete schudnúť a tak si do vyhľadávača zadáte slovo diéta? Ak sa v diétach nevyznáte, môžete ľahko podľahnúť takým, ktoré sľubujú zázraky na počkanie a skvelé telo za tri dni.

Pozor, aby ste namiesto vytúženej postavy, neskončili v nemocnici. Ruky preč od diét, ktoré vás striktne nútia jesť iba jednu potravinu alebo vydržať bez jedla niekoľko dní. Opatrné musíte byť aj pri diétach, ktoré zakazujú zeleninu, ovocie, či mäso. Ľudské telo je nastavené tak, aby sa udržalo pri živote. Snaží sa fungovať, aj keď na to nemá vhodné podmienky. Keď nedostáva, čo potrebuje, snaží sa využiť to, čo má k dispozícii. Najprv strávi cukry, potom tuky. Na záver siahne na bielkoviny. Pri tomto procese však už v tele vznikajú toxické produkty. Drastické obmedzenie stravy spôsobí, že telo nemá živín a vy to nielen uvidíte v zrkadle, ale aj veľmi bolestivo pocítite.

