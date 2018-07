Aj po dovolenke s krivkami bohyne. Takto na nej nepriberiete

Vylepšili ste si postavu pred dovolenkou? Držte sa týchto trikov a dokonalé telo si udržíte aj počas oddychových dní.

Neznamená to, že si musíte na dovolene odtŕhať od úst. Prímorské krajiny sú predsa známe svojim bohatým a pestrým jedálnym lístkom. Dovolenka je navyše ideálny čas na spoznávanie nových miest, prechádzky po mestách či bicyklové výlety vás budú stáť určite viac kalórii ako vysedávanie v práci. Preto, ak na dovolenke, kde-tu zhrešíte, nič sa nestane. Aké musia byť vaše strategické kroky?

Vyberte si správne jedlá

Nech sa pohnete kdekoľvek, všade natrafíte na miestne, ale zdravé jedlá. Nemusíte dať na obed veľkú pizzu, ale špagety arrabiata. Olivový olej, paradajky, cesnak alebo čili papričky nebudú pre vás veľkou záťažou. Chutné sú i studené polievky. A práve pobyt pri mori je ideálny na poriadnu dávku čerstvých rýb, šalátov či grilovanej zeleniny. Namiesto zmrzliny si doprajte sladučký melón či nektarinky. V horúcom počasí je navyše sladké ovocie osviežujúcejšie ako zmrzlina či dezert.

Ponorte sa do vody

Každý si určite zaslúži leňošenie na slnku, ale ani to sa nedá vydržať celý deň. Teplo budete ľahšie znášať, ak sa pravidelne ochladíte. Nechce sa vám plávať? Tak sa len ponorte do vody a krúžte, prípadne šliapte nohami. Je to osviežujúce a opäť robíte niečo pre svoju postavu. Akýkoľvek pohyb vo vode svaly ocenia, keďže ide o protiodporové cvičenie. Ak patríte k milovníkom behu, doprajte si pár kilometrov buď skoro ráno alebo neskoro večer. Pri vylihovaní sa budete po chvíľke nudiť a ruka v ruke s nudou prichádza na um aj jedlo.

Chutnajte postupne

Najväčšou nástrahou bývajú bufetové stoly. Problém je v tom, že je tam veľa a všetkého. Nesnažte sa všetky dobroty ochutnať v rámci jedného dňa. Na druhý deň vás predsa budú čakať tie isté bufetové stoly. Chutnajte postupne. Jeden deň si dajte vajíčka, druhý sladké raňajky. A hlavne sa snažte vyvarovať vlčiemu hladu, vtedy ide zdravý rozum preč. Dvojnásobne to platí pri bufetových stoloch.

Pohár bez cukru

Smäd vám najlepšie uhasí čistá voda, prípadne limonády s citrónom, zázvorom, mätou, rebarborou. Netreba ich dosládzať cukrom. Sladké malinovky sú najhorším nepriateľom peknej postavy. Rovnako sa držte na uzde aj večer v bare. Sladšie, smotanové miešané nápoje radšej vymeňte za pohár suchého vína. Stačí dodržať pár pravidiel a domov sa vrátite v lepšej forme.

