Ako odolať túžbe po jedle? TOP 5 tipov, ktoré vám pomôžu

Nedarí sa vám schudnúť, pretože nedokážete ovládať vašu túžbu po jedle? Je pre vás chudnutie, diéty či stravovací plán príliš náročný?

Zmrzlina, čokoláda, hamburger, hranolky či pizza môžu mať na svedomí súboj našej vôle a túžby. Chcete byť silnejší ako vaša túžba po jedle? Týchto 5 jednoduchých pravidiel vám v tom môže účinne pomôcť.

Pite viac vody



Zdroj: Shutterstock

Nezabúdajte, že ak ste dehydrovaní prirodzene cítite väčšiu únavu. V takomto prípade siahnete po kofeíne alebo niečom sladkom i keď je to presne to, čomu by ste sa mali vyhnúť. Viaceré štúdie zistili, že pitie 500 ml vody pred jedlom pomohlo ľuďom schudnúť.

