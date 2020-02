Ako rýchlo priberiete? Cesta TUKU z lyžičky do pneumatiky v páse

dnes

Nezdá sa vám to. Na problémových miestach môžete zvečera do rána naozaj viditeľne pribrať. Ako je to možné a ako tomu zabrániť?

Centimetre naskočia aj za 24 hodín. Kedy to nie je okej?Autor: Shutterstock.com

Tip na ďalší článok 8 kritických momentov v živote rozhodne o nadváhe. Máte ešte čas zvrátiť to? ...viac

Ledva trocha schudnete, deň skáčete od radosti a ten ďalší je priberacia depka späť! Neboli tie boky včera užšie? Zdá sa vám, že celkom isto sa stehná nelepili o seba? A to brucho? Ešte ráno krásne ploché a teraz ako sud od kapusty! Začínate šalieť alebo sa iba príliš sledujete? Ak ste prešli prvým kolom zrkadlového šialenstva, v druhom už pravdepodobne ráno čo ráno vyťahujete váhu. A keď to isté robíte aj večer, nezabudnete sa presviedčať, že presné číslo vám určite pomôže lepšie zaspať. Alebo nie? To kilo a pol navyše tam svieti, akoby sa nechumelilo! Ako je to možné? Čo ste raňajkovali? Zistite, ktoré pečivo sa vám lepí na boky Dve veci sú isté. Kolísanie hmotnosti počas dňa je NORMÁLNE! A naozaj ju ovplyvní to, koľko vody vypijete, ale aj to, na koľko trojuholníčkov pizze sa ulakomíte. Môžete do večera pribrať? A koľko? ►►►

Predchádzajúca strana 1 / 4 Nasledujúca strana

Fotogaléria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Video

Ďalšie články z tejto sekcie