Ako rýchlo schudnúť 10 kíl? S týmito TOP 10 radami sa vám to podarí

Nepotrebujete prísne diéty, len zmeniť pár pravidiel v stravovacích návykoch a za pomerne krátky čas dokážete zhodiť zdravo a bez stresu niekoľko kilogramov.

Úspech tkvie v maličkostiach. Pravý cukor nie je postrach a radšej menšie taniere, čili, spánok a chôdza. Ako to dokopy súvisí? Čítajte!Autor: Shutterstock.com

Držíte diéty a váha nejde dolu tak rýchlo, ako by ste si želali? Skúste to inak! Striktné obmedzovanie jedálnička nefunguje a ak áno, môže byť pre vás frustrujúce a jojo efekt sa aj tak dostaví rýchlo. Ak chcete zhodiť niekoľko kíl, nepotrebujete k tomu zázračné diéty. Omnoho dôležitejšie je zmeniť stravovacie návyky a vyhnúť sa niekoľkým bežným chybám. Ak to zvládnete, zdravo a bez stresu dokážete znížiť váhu o dve až tri kilá mesačne bez väčšej driny.

Z menších tanierov

Nechce sa vám počítať kalórie a vážiť jedlo? Choďte na to inak. Začnite si servírovať jedlo na menšie taniere. Z každej bežnej porcie si tak dáte o štvrtinu až tretinu menej ako doteraz. Ak si jedlo naložíte na menší tanier, bude vám stačiť na zasýtenie aj menšia porcia. Zaujímavé je, že to bude u vás fungovať aj vtedy, ak o tejto finte viete. Dokazujú to štúdie, ktoré potvrdili, že ľudia, ktorí jedli z väčších misiek, zjedli väčší objem jedla.

