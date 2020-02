Ako si naladiť hlavu aj telo, aby ste sa začali pravidelne hýbať?

Ako pre chudnutie, tak pre celkové zdravie je pravidelný pohyb naozaj nevyhnutný. Zo dňa na deň sa asi neprinútite, ale skúste to postupne. Celkom to funguje.

Od rozhodnutia sa schudnúť a začať sa hýbať môže byť ešte dosť dlhá cesta k samotným činom. Skúste to podľa nasledujúcich krokov. Nenásilne, postupne, ale tak, že by sa to malo podariť natrvalo.

1. Chcem sa hýbať, ale nechce sa mi

Ak patríte do tej úplne najzačiatočníckej katergórie, teda že význam pohybu síce teoreticky ovládate, ale prakticky ste sa ešte nedostali ani k chodeniu po schodoch či menším prechádzkam, mohli by ste skúsiť toto. Pri sledovaní telky či videa si aspoň na istý čas sadnite na fitloptu. Prípadne si pri vysedávaní na gauči kde-tu predstavujte, že sa budete hýbať a aké to bude. Jednoducho sa trošku snažte do hlavy naimplementovať myšlienku vlastného pohybu.