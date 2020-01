Ako si zachovať štíhlosť aj pri sviatočných prehreškoch. 6 tipov od odborníčky

Keďže máme pred sebou tie najbohatšie sviatky v roku, je ťažké odolať tradičnej vianočnej kuchyni. Práve počas tohto obdobia zvyknú ľudia pribrať jedno až dve kilá.

Ak by si niekto myslel, že sviatky hojnosti začínajú Vianocami, tak by sa mohol veľmi jednoducho mýliť. Vianočnú sezónu otvárajú vianočné trhy, kde si vskutku vieme dopriať mnoho väčších aj menších drobností. Možno sme v tomto období ešte v plnom pracovnom nasadení, no krátku prestávku predsa len venujeme sviatku Sv. Mikuláša. „Asi nemusím nikomu pripomínať, čo za sebou zanecháva. Aj keď je skôr zameraný na deti, tak aj dospelí si doprajú akú-takú sladkosť a drobnosť. Navyše v decembri sa to ešte hemží aj rôznymi vianočnými večierkami – pracovnými aj priateľskými. Samozrejme, do rovnice ešte prichádzajú koncoročné poďakovania a aj s tými možno očakávať príchod niečoho dobrého a sladkého pod zub," hovorí Susan Bowermanová, expertka na výživu.

Ako sa vyhnúť tomu, aby ste nezažili v januári šok, keď sa postavíte na váhu?

Tip 1

Sviatky by nemali byť v žiadnom prípade zámienkou, prečo sa odkloniť od svojich zvyčajných stravovacích a cvičebných návykov. Snažte sa ich dodržiavať aj v tomto náročnom období.

Tip 2

Na vianočný večierok určite nechoďte s prázdnym žalúdkom. V popoludňajších hodinách si kľudne doprajte malý snack, a podvečer sa tak v kľude môžete vydať na vianočný večierok či posedenie s priateľmi.

Tip 3

Sledujte počet kalórií skonzumovaného alkoholu. Skúste striedať alkoholický nápoj s nápojom bez obsahu kalórií, aby ste znížili svoj celkový kalorický príjem. Ak sa necítite dostatočne spoločensky bez nápoja v ruke, môžete si pomôcť pohárom perlivej minerálnej vody s plátkom limetky alebo citrónu.

Tip 4

Vianočným sladkostiam a koláčom sa nemusíte úplne vyhýbať, ale skúste si našetriť kalórie práve na také špeciálne jedlá, ktoré jete iba raz ročne a bez ktorých si tieto sviatky neviete vôbec predstaviť. Vyhýbajte sa „každodenným“ dobrotám, ktoré si viete dopriať kedykoľvek.

Tip 5

Prázdniny môžu byť stresujúce, čo môže viesť k prejedaniu zo stresu. Urobte si čas na odpočinok, aby ste dobili vaše baterky. Keď vás ale prepadne takýto stav, dajte si šálku upokojujúceho čaju, choďte sa poprechádzať na čerstvý vzduch alebo si môžete ísť aj zabehať.

Tip 6

Zamerajte sa na všetky pozitíva, ktoré tieto sviatky prinášajú a nechajte sa nimi motivovať k dodržiavaniu svojho stravovacieho plánu.

